Под Тихим океаном обнаружили древние фрагменты мантии, которые могут изменить наше понимание внутреннего строения Земли.

Международная команда геофизиков сделала сенсационное открытие в нижней мантии Земли под Тихим океаном. Используя метод полной инверсии волновой формы и суперкомпьютеры, исследователи обнаружили структуры, которых не должно было быть по современным моделям - фрагменты, похожие на тектонические плиты, в регионах без следов субдукции, пишет ECONews.

Западная часть Тихого океана стала самым большим сюрпризом: сигналы сейсмических волн указывают на наличие аномалий, которые могут быть остатками субдуцированных плит более 200 миллионов лет, первобытными участками мантии или скоплениями богатых железом горных пород.

Профессор Андреас Фихтнер из ETH Zurich сравнил открытие с врачом, который внезапно видит артерию там, где ее не ожидал:

"Именно так мы относимся к новым структурам в мантии".

Хотя это открытие происходит глубоко под поверхностью, оно имеет прямое значение для понимания формирования вулканических горячих точек, потоков тепла и движения тектонических плит. Следующим шагом исследователей станет сочетание сейсмических данных с лабораторными экспериментами и еще более точными моделями на суперкомпьютерах, чтобы разгадать эти загадочные структуры Земли.

