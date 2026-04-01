Китай получил 200 тысяч тонн руды с одного из крупнейших залежей Африки

Её уже отправили на переработку в специализированный комплекс в Даляне.

Китай успешно принял первую полноценную партию железной руды объемом 200 тысяч тонн с гвинейского месторождения "Симанду", сообщает Business Insider со ссылкой на RFI.

Судно RTM Cartier пришвартовалось в порту Далянь, ознаменовав запуск крупнейшего горнодобывающего проекта в истории африканского континента.

По имеющимся данным, поставка включала высококачественную руду от SimFer – совместного предприятия правительства Гвинеи, Rio Tinto и китайских партнеров.

"Амбициозный проект по добыче железной руды "Симанду" в Гвинее, стоимость которого оценивается в 23 миллиарда долларов, является крупнейшим горнодобывающим предприятием в истории Африки", – говорится в сообщении.

Проект называют "экономической возможностью поколения". Как пишет Bloomberg, его реализация сопровождалась десятилетиями политических потрясений, затяжных судебных баталий и острых споров о правах собственности.

Впервые месторождение было исследовано еще в 1950-х годах во времена французского колониального правления, однако его истинный масштаб стал понятен лишь в 1990-х. Тогда геологи компании Rio Tinto официально подтвердили наличие огромных запасов высококачественной железной руды.

Сейчас добытая руда уже проходит переработку на специализированном комплексе в Даляне.

Для Пекина доступ к месторождению не является случайностью. Как отмечается в материале, китайские компании сыграли центральную роль в финансировании инфраструктуры – железных дорог и портов. Это позволяет КНР уменьшить зависимость от таких поставщиков, как Австралия и Бразилия.

Ранее УНИАН писал об открытии одного из самых богатых в мире месторождений золота, которое может существенно изменить глобальный рынок драгоценных металлов. По предварительным данным, на глубине до 2 км уже подтверждено около 300 тонн золота, а общие запасы могут превысить 1000 тонн. Стоимость находки оценивают примерно в 83 млрд долларов, а концентрация металла в руде значительно выше среднемировой.

