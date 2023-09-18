Авраменко отметил, что смешно звучит слово "торговая крапка".

Известный языковед и учитель Александр Авраменко рассказал, есть ли в украинском языке слово "точка".

"В украинском языке есть слово "точка". Крапка - это крапка, а точка - это точка. Слово "точка" используют в математике, физике, географии, в военном деле. Например: точка опоры, точка пересечения, торговая точка, огневая точка", - сказал он.

Языковед отметил, что смешно звучит слово "торговая крапка".

"Крапка - это знак препинания или пятнышко на определенном фоне. Есть еще и устойчивое соединение "точка зрения", распространенное во многих европейских языках. Но советую отдавать предпочтение слову "взгляд", - добавил Авраменко.

Языковые советы от Авраменко

Александр Авраменко объяснил, почему выражение "один и тот же человек" считается некорректным. Он рассказал, какое соединение слов нужно использовать, когда кого-то или что-то отождествляем.

"На русском употребляют конструкцию "один и тот же". А как сказать на украинском? Не "один и тот же человек". Наш язык стремится к легкости, поэтому громоздкие конструкции нежелательны", - отметил языковед.

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