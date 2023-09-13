Авраменко утверждает, что наш язык стремится к легкости, поэтому громоздкие конструкции нежелательны.

Языковед и самый известный учитель Украины Александр Авраменко объяснил, почему выражение "один и тот же человек" считается некорректным.

Он рассказал, какое соединение слов нужно использовать, когда кого-то или что-то отождествляем.

"На русском употребляют конструкцию "один и тот же". А как сказать на украинском? Не "один и тот же человек". Наш язык стремится к легкости, поэтому громоздкие конструкции нежелательны", - отметил языковед.

По словам Авраменко, языковеды советуют для отождествления употреблять соединение "тот самый".

"Итак, соединение "один и тот же человек" на украинском звучит так: "тот же человек". А "это не одно и то же" - "это не то же самое", - добавил он.

Языковые советы от Авраменко

Александр Авраменко рассказал, как правильно писать имя и фамилию в различных ситуациях и отметил, что порядок также имеет значение.

"Согласно требованиям к оформлению документов, утвержденным Кабинетом Министров Украины, сначала надо писать фамилию, а потом - инициалы. Это связано с тем, что в документах по алфавиту ставят не имена людей, а их фамилии", - сказал учитель.

Также он констатировал, что в украинском языке часто неправильно употребляют слово "пара" - путают его со словом "несколько".

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