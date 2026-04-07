Более 4000 самолетов в одном месте: назван ТОП-5 самых мощных авиабаз США

Одна из этих баз настолько вместительна, что её флот насчитывает тысячи единиц техники, готовых к бою.

После окончания Холодной войны количество военных объектов в США сократилось, однако стратегическое значение уцелевших баз возросло до исторического максимума, пишет Slashgear.

Роль этих объектов в глобальной проекции силы стала очевидной во время операции "Полуночный молот". Тогда стелс-бомбардировщики B-2 Spirit преодолели тысячи миль, чтобы атаковать ядерную инфраструктуру Ирана.

Издание выделило пять основных баз США, где количество самолетов превышает все ожидания.

Эглин

Авиабаза содержит около 100 действующих самолетов. Она является главной площадкой для тестирования новейшего вооружения. По имеющимся данным, именно здесь базируется 33-е истребительное крыло, которое готовит пилотов для F-35A Lightning II, а также испытательное крыло для самолетов следующего поколения F-15EX Eagle II.

База впечатляет своими масштабами – она занимает 724 квадратных мили. Эглин настолько велика, что делит взлетно-посадочные полосы с гражданским аэропортом Дестин-Форт-Уолтон-Бич.

Сеймур Джонсон

В Северной Каролине расположена база Сеймур Джонсон, которую неофициально называют Eagle Country. Здесь базируется более 100 самолетов, большинство из которых – истребители F-15E Strike Eagle.

Миссия базы сформулирована четко: "Воздушная мощь F-15 (Eagle) для Америки". По мнению экспертов, это одна из самых активных учебных баз, самолеты которой регулярно участвуют в боевых действиях, в частности в операции Epic Fury.

Люк

База Люк в Аризоне специализируется на обучении и насчитывает более 150 самолетов. Хотя основным самолетом здесь стал современный F-35A, база продолжает готовить иностранных пилотов.

"В настоящее время пилоты Военно-воздушных сил Республики Сингапур – один из многих международных операторов F-16 – по-прежнему приезжают в Аризону для летной подготовки", – отмечает СМИ.

Неллис

Авиабаза Неллис в Неваде является лидером по количеству активных боевых машин – их там более 180. Именно на ней находится Школа вооружения ВВС США, которая является аналогом программы TOPGUN.

Также Неллис является постоянным домом для знаменитой пилотажной группы Thunderbirds. Во время масштабных учений Red Flag небо над Невадой заполняется не только американскими, но и союзными самолетами со всего мира.

Дэвис-Монтан

Хотя формально по количеству активных единиц лидирует Неллис, база Дэвис-Монтан в Аризоне является уникальной. Здесь расположен крупнейший в мире авиационный склад.

По имеющимся данным, в 309-й группе технического обслуживания находится более 4000 самолетов на хранении. Хотя они считаются неактивными, ежегодно около 100 машин возвращают в строй. Это фактически резервный флот США, который может быть развернут в случае крупной войны.

