Внутри складского помещения мужчина обнаружил то, что оправдало все риски.

В американском штате Коннектикут мужчина купил заброшенное складское помещение за 500 долларов. Он сильно удивился, когда увидел, что находилось внутри, пишет Supercar Blondie.

В издании напомнили, что в США регулярно проводятся подобные аукционы, на которых люди могут купить различные заброшенные складские помещения. Главная особенность заключается в том, что до конца торгов их содержимое не разглашается.

Пользователь с ником blacksvq опубликовал видео, в котором он показал, что было внутри заброшенного складского помещения, которое он купил за 500 долларов. Там стоял американский спорткар Dodge Challenger Hellcat. В 2015 году, когда этот автомобиль только поступил в производство, его начальная стоимость в США составляла около 60 990 долларов.

Спорткар был покрыт толстым слоем пыли, но он был в отличном состоянии. Более того, мужчине даже удалось запустить двигатель автомобиля с первого раза.

Напомним, что Dodge Challenger SRT Hellcat оснащен 6,2-литровым двигателем V8 с нагнетателем мощностью 707 л.с. Спорткар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,7 секунды и развивать скорость до 327 км/ч.

Ранее журналисты британского издания Autocar побывали в секретной коллекции автомобилей Porsche. Там спрятаны редкие и уникальные прототипы, которые так и не поступили в серийное производство.

В частности, в этой коллекции находится Type 60, который является прототипом знаменитого Volkswagen Käfer (Beetle). Также журналисты заметили уникальный спорткар Porsche 984, который изначально разрабатывался совместно с компанией SEAT.

Другим скрытым "сокровищем" оказался необычный седан Porsche 989. Его планировали выпустить еще в 1995 году, но немецкий автопроизводитель решил отменить проект.

