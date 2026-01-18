Китай обогнал США в создании стандарта времени для создания космических часов

Китайские исследователи разработали систему лунного хронометража.

В время продолжающейся гонки за Луну Китай уже продемонстрировал первую модель ПО для лунного хронометража, которая обеспечит точность часов во время длительных лунных миссий.

Китайская система будет первой среди опубликованных. Но NASA также работает над своим стандартом координированного лунного времени, пишет jalopnik.com. Особенно учитывая то, что в США запрещают китайские автомобили, оборудование и программное обеспечение, используемые для связи или автономного вождения.

Если китайцы разработали очень точную систему, то математические расчеты будут действительны независимо от того, кто пишет программное обеспечение, которое ею управляет. Или NASA придумает еще лучший способ сделать это, или скопирует публичные записи обсерватории Фиолетовой горы.

Почему важна специальная система лунного хронометража

Время на Луне течет немного быстрее, чем на Земле, из-за меньшей силы тяжести. Теория общей относительности Эйнштейна может быть только теорией, но она объясняет, почему часы на поверхности Луны в течение 24-часового наземного дня оказываются примерно на 58 микросекунд быстрее таких же часов на Земле. Это не большая разница, и она не оказала существенного влияния на миссии "Аполлон", самая длинная из которых, "Аполлон-17", длилась менее двух недель.

Однако это происходило до появления навигации на основе GPS, которая использует точные атомные часы для определения местоположения. В настоящее время на Луне нет GPS, но подобная система будет необходима в будущем для точных посадок и навигации по лунной поверхности. Эта корректировка времени также будет необходима для долгосрочных лунных миссий, чтобы все использовали одно и то же время, а не теряли синхронизацию в течение месяцев и лет на лунной поверхности.

Китайское лунное время – что известно

Напомним, что исследователи из китайской обсерватории Фиолетовые горы опубликовали статью в журнале "Астрономия и астрофизика" о лунном времени, или LTE440. Это программное обеспечение для отслеживания лунного времени и его синхронизации с земным временем. При этом руководство пользователя доступно для широкой публики. Среди прочего, оно есть на сайте Системы данных астрофизики Гарвардского университета.

Исследователи, которые ее разработали, говорят, что она настолько точна, что в течение следующих 1000 лет ее точность будет оставаться в пределах нескольких десятков наносекунд.

