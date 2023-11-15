Всего один рулон избавит ваш холодильник от распространенной проблемы.

Неприятные запахи в холодильнике - это частая проблема в любом доме. Да и как ей не возникнуть, когда в одном закрытом пространстве хранятся овощи, яйца, сырое мясо, зелень и другие продукты. Те, кто не знают решения этой ситуации могут только удивляться тому, почему немцы держат туалетную бумагу в холодильнике.

Для чего кладут туалетную бумагу в холодильник

Для того чтобы избавиться от неприятных запахов и лишней влаги, достаточно достать из упаковки новый рулон и поставить его на среднюю полку. Это экстренное решение, как "обезвредить" пахучие продукты, но сам источник запаха бумага все же не уберет. Теперь, когда мы знаем, зачем держать туалетную бумагу в холодильнике, остается вопрос: "Как долго?". Свою функцию импровизированного фильтра он сможет выполнять всего одну-две недели, после чего нужно его утилизировать. При желании можно улучшить эффект:

Смешайте 3 ч.л. соды, 0,5 ч.л. соли, 10 капель эфирного масла и немного воды - должна получиться пастообразная консистенция.

Нанесите смесь на торцы рулона туалетной бумаги.

Поставьте на полку в холодильник и наслаждайтесь свежестью.

Также вариант с туалетной бумагой отлично сработает и для морозильной камеры. Там продукты хранятся гораздо дольше и проблема борьбы с запахами становится острой как никогда. Когда вопрос будет решен, останется только рассказывать друзьям и знакомым, зачем туалетную бумагу класть в морозилку и холодильник.

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Ранее УНИАН рассказывал, чем можно заменить туалетную бумагу - некоторые варианты вас удивят.

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