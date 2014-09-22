Пьяный россиянин целый километр толкал угнанную машину, поскольку не умел водить

О том, что мужчина угнал автомобиль, сотрудники ГИБДД города Ленинск-Кузнецкий узнали после проверки машины, которую подозрительный "водитель" припарковал возле кафе.

Об этом пишет ИТАР-ТАСС.

"Выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, при себе у него не оказалось ни паспорта, ни водительского удостоверения, ни документов на машину. Полицейские доставили мужчину в отдел полиции, а транспортное средство - на спецстоянку" , - сказали в пресс-службе.

Пока сотрудники полиции выясняли, кому принадлежит автомобиль, в дежурную часть обратился потерпевший с заявлением об угоне. Как оказалось, злоумышленник, проделав отверстие в крыше гаража, спустился внутрь, сложил в салон автомобиля найденные в помещении ценные вещи, открыл ворота и увез автомобиль своими силами.

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"Транспортное средство он планировал разобрать на запчасти", - уточнили в ГУ МВД.

Автомобиль возвращен потерпевшему. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по статье "Кража", ему грозит до 6 лет лишения свободы.