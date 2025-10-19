Отмечается, что в список даже попал не традиционный вертолет.

Ключ к современной войне прячется в комплексе мер - от быстрых ударов до перевозки войск. Для этих целей в мире созданы вертолеты, которые можно назвать рекордсменами, - от мощного Chinook до высокотехнологичного V-22 Osprey.

Издание Wionews пишет, что все эти вертолеты созданы не только для мощности, но и для скорости.

Boeing CH-47F Chinook

CH-47F Chinook, произведенный Boeing, - одним из самых быстрых военных вертолетом в мире. Его максимальная скорость составляет 315 км/ч. Он находится на вооружении с 1960-х годов.

Двойные роторы устраняют необходимость в хвостовом роторе, увеличивая скорость и подъемную силу. Вертолет может перевозить 55 солдат или 10 886 кг груза.

Bell Boeing V-22 Osprey

V-22 - это не традиционный вертолет, а самолет с наклонными роторами, который сочетает в себе подъемную силу вертолета и скорость самолета. Он развивает скорость до 509 км/ч, что делает его самым быстрым самолетом с роторным двигателем, используемым для военных перевозок. Его использует морская пехота, ВВС и ВМС США для переброски войск и оборудования.

Westland Lynx

Британский Westland Lynx когда-то установил мировой рекорд скорости для вертолетов - 400,9 км/ч в 1986 году. Разработанный для использования как на море, так и на поле боя, он был позже заменен NH90, но остается одним из самых передовых британских вертолетов своего времени.

Sikorsky X2

Sikorsky X2 - экспериментальный вертолет, который во время испытательных полетов развил скорость 460 км/ч. Его двойные соосные роторы и толкающий винт снижают сопротивление и увеличивают скорость. Хотя эта машина не поступила на вооружение, но послужила основой для разработки S-97 Raider - вертолета, предназначенного для разведки и специальных операций.

Ми-35М

Ми-35М - модернизированная версия Ми-24 "Хинд". С максимальной скоростью 310 км/ч он может атаковать наземные цели и перевозить восемь солдат. Двойные двигатели и тяжелое вооружение делают его ключевым для штурмовых и транспортных задач.

Boeing AH-64E Apache

Boeing AH-64E Apache Guardian - один из самых современных ударных вертолетов. Он может летать со скоростью 293 км/ч и оснащен ракетами Hellfire с радиолокационным наведением и современной авионикой. Apache используют несколько стран, включая США, Великобританию и Индию.

AW109 LUH

Легкий многоцелевой вертолет AW109, построенный компанией Leonardo, развивает скорость до 282 км/ч. Два двигателя Turbomeca обеспечивают ему превосходную взлетную способность и маневренность. Эту машину используют вооруженные силы нескольких стран, в том числе Южной Африки и Малайзии, где вертолет выполняет легкие транспортные, патрульные и спасательные операции.

Ми-26 "Гало"

Ми-26 остается самым большим и мощным вертолетом в мире, развивающим максимальную скорость 295 км/ч. Он находится в эксплуатации с конца 1970-х годов, может поднимать до 20 тонн грузов. Несмотря на свои размеры, вертолет сохраняет впечатляющую скорость при выполнении тяжелых грузовых перевозок и оказании помощи при стихийных бедствиях.

