Редактор Irish Daily Star уволился из-за скандала с фото полуобнаженной жены принца

Главный редактор ирландской газеты Irish Daily Star Майкл О'Кейн уволится с работы из-за скандала, связанного с публикацией полуобнаженной герцогини Кембриджской Кэтрин, пишет газета Irish Examiner.

Фотографии, где 30-летняя супруга английского принца Уильяма предстает загорающей топлесс у бассейна на отдыхе во Франции, появились на внутреннем развороте ирландского таблоида 15 сентября. После этого О'Кейн был отстранен от работы до конца внутрикорпоративного расследования, посвященного публикации фотографий.

Теперь же руководство газеты распространило заявление в котором сообщается об отставке Майкла О'Кейна, и вместе с тем, отмечается высокий профессионализм О'Кейна и высказывается благодарность за его работу в интересах газеты.

Ранее медиа-магнат Ричард Десмонд, чья компания Northern and Shell совместно с Independent Star Limited владеет дублинским таблоидом, вероятно, из-за публикаций фотографий герцогини, которые осудил британский королевский двор, грозил закрыть Irish Daily Star, отмечает РИА Новости.