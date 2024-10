Существует несколько полезных упражнений, которые помогут уменьшить живот, где бы вы не были.

Многие люди не любят то, чтобы у них был живот и свисающие бока. Кроме того, что с ними физически неудобно жить, избыток висцерального жира еще и может предсказать будущие проблемы со здоровьем.

Один из лучших способов борьбы с жиром на висячем животе - повысить уровень ежедневной активности, чтобы сжигать больше калорий, поддерживать метаболизм на высоком уровне и чувствовать себя прекрасно, заявляет фитнес-эксперт Энтони Дж. Енг в материале для Eat This Not That.

По ее словам, совсем не обязательно, чтобы упражнения были высокоинтенсивными. Поэтому в материале она собрала семь простых ежедневных упражнений для борьбы с жиром на животе и приведения в тонус этой области тела.

Прогулка

Енг рекомендует каждый день ходить, так как это одно из лучших занятий, которое вы можете сделать для своего общего здоровья и физической формы. Ходьба полезна для физического и психического здоровья, и особенно хороша для сохранения талии. По словам эксперта, хватает даже 15-20 минут в день.

Прыжки со скакалкой

Это замечательное упражнение с низкой нагрузкой, которое поможет вам укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы и улучшить физическую форму. Как заявляет фитнес-эксперт, прыжки не только помогут сжечь калории, но и повысит атлетизм и силу стопы и голеностопа. К тому же, по ее словам, можно начать с нескольких минут скакалки каждый день и вскоре увеличивать длительность и сложность упражнения.

Приседания

Приседания, как сообщается, являются идеальным упражнением для нижней части тела, которое прорабатывает множество мышц и сжигает калории, избавляя от дряблости на животе. Приседания с весом тела хороши тем, что они достаточно низкоинтенсивны, и вы можете делать несколько повторений каждый день.

Ноги нужно поставить на ширине плеч, слегка расставив носки. После чего "сядьте" назад и раздвиньте колени в стороны. Опуститесь ниже параллели, удерживая при этом поясницу ровной. В нижней точке нужно отталкнуться пятками и продолжать держать колени врозь.

"Медвежья походка"

Это упражнение задействует практически все мышцы вашего тела одновременно, помогая увеличить частоту сердечных сокращений и заставить ваше тело работать. Если вы раньше не занимались ползанием, сначала это может показаться сложным, но вы быстро наберетесь выносливости и стойкости, чтобы ползать в течение более длительных периодов времени.

Встаньте на четвереньки, руки под плечами, а колени под бедрами; держите колени в нескольких сантиметрах выше земли. Проползите вперед, делая небольшой шаг правой рукой и левой ногой одновременно и попеременно. Бедра при этом, по словам эксперта, нужно держать низко, а голову поднятой.

Тазобедренные мосты

Мостики укрепляют мышцы спины, увеличивая сжигание калорий и сохраняя стройность. Эксперт отмечает, что они также активизируют ягодичные мышцы, что может помочь вам улучшить осанку и облегчить проблемы со спиной или коленями.

Для этого лягте на пол, согните колени и поставьте ступни на пол. Надавите на пятки и сожмите ягодицы, чтобы поднять бедра вверх. После чего опуститесь и повторите упражнение. Главное не использовать поясницу, чтобы подниматься.

"Мертвый жук"

Как говорится в материале, это одно из лучших упражнений на развитие опорно-двигательного аппарата для всех уровней подготовки. Оно очень простое, не требует никакого оборудования и безопасно прорабатывает все мышцы живота.

Лягте на спину, подняв руки и ноги с согнутыми коленями вверх (как у мертвого жука), прижмите поясницу к земле. Теперь нужно по очереди опускать и выпрямлять одну ногу и противоположную руку (за голову).

Обратные выпады

Они прорабатывают всю нижнюю часть тела, но при этом достаточно просты, чтобы периодически делать по несколько повторений в течение дня.

Сначала вы должны сделать длинный шаг назад - достаточно длинный, чтобы колени образовали два угла по 90 градусов в нижней точке. Опуститесь в выпад. Подтяните себя вверх с помощью передней ноги. Сначала можно делать обычные выпады, а потом с гантелями и штангой.

