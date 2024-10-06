Специалисті также рассказали, что можно сделать для того, чтобі отрегулировать сон.

Как слишком быстрое засыпание, так и слишком медленное может быть симптомом более серьезной проблемы со здоровьем.

И хотя не существует установленного "нормального" количества времени, которое нужно организсу, чтобы заснуть, есть все же некоторые общие ориентиры, пишет Huffpost. "Идеальное количество времени, необходимое организму для засыпания, действительно различается", - сказала Кристен Кейси, лицензированный клинический психолог и специалист по бессоннице. "Здоровому человеку для засыпания нужно 15–20 минут. Однако люди сложны, поэтому у некоторых могут быть проблемы, которые мешают крепко заснуть", - добавила специалист. Людям с проблемами со здоровьем, например, может потребоваться 30–40 минут, сказала она.

Нейробиолог и психиатр Дейв Рабин отметил, что полезно потратить полчаса перед сном на то, чтобы успокоиться.

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Что говорит тело, когда оно быстро засыпает

Засыпание через несколько минут после того, как голова касается подушки, не обязательно является причиной для беспокойства в целом, но в некоторых случаях это может быть сигналом того, что что-то не так. Специалисты по сну назвали несколько причин:

Нужно больше спать

"Слишком быстрое засыпание может быть признаком истощения, переутомления, выгорания и, как правило, признаком того, что мы не уделяем достаточно времени восстановлению и отдыху", - объяснил Рабин.

Он добавил, что человек может спать долго, но сон, который он получает, является "мусорным сном", или сном, который недостаточно глубок, чтобы по-настоящему приносить восстановление.

Что же делать?

Кейси рекомендовала обратиться к врачу. Она отметила, чо, если у человека переутомление то лечение может выглядеть так: выделить больше времени на сон, скорректировать объем нагрузки и сдать анализы у врача, чтобы охватить все аспекты.

Есть психическое заболевание

Другая потенциальная причина связана с благополучием человека. Это может быть побочным эффектом от лекарств или вызвано психическим состоянием, таким как депрессия.

Как пояснила Кейси, тут может быть ловушка, поскольку и депрессия может вызывать сонливость, и некоторые антидепрессанты.

Апноэ во сне

"Апноэ во сне - это хроническое расстройство сна, при котором верхние дыхательные пути полностью или частично перекрыты во время сна, что приводит к снижению содержания кислорода в крови и фрагментации сна", - сказала ученая по сну Тереза ​​Шнорбах.

Если у человека апноэ, он можете заметить усталость в течение дня и когнитивную дисфункцию, отметила она. Что касается лечения, она посоветовала регулярный режим сна и отказ от курения.

Что говорит тело, когда оно медленно засыпает

Интересно, что некоторые из причин те же самые. "Трудности с засыпанием могут быть симптомом бессонницы, хронической боли или психологического или медицинского состояния", - сказала Кейси.

Вот несколько дополнительных причин, по которым это может происходить:

Плохой режим сна

"Непостоянное время отхода ко сну, плохие привычки сна, работа в нетрадиционные смены - например, вечерние/ночные или скользящий график, стресс, депрессия, тревожность, неудобная поверхность для сна - все это может способствовать слишком долгому засыпанию", - сказала Кэтрин Ю, медсестра психиатрического отделения психического здоровья из Thriveworks.

Она отметила, что употребление слишком большого количества кофеина или его употребление после 14:00, просмотр экранов за час до сна, дневной сон, противоотечные средства и много еды или упражнений прямо перед сном являются причинами длительного засыпания.

Вы чувствуете себя эмоционально или напряженно

Рабин сосредоточился на аспекте психического здоровья. "Практически каждое психическое заболевание начинается с трудностей с засыпанием. Это не значит, что если вы долго засыпаете, то у вас психическое заболевание, но это значит, что организм борется с чем-то, и он неспособен успокоиться достаточно, чтобы организм мог крепко заснуть", - оюъяснил специалист.

Шнорбах согласилась, что стресс, беспокойство и другие эмоциональные потрясения могут вызывать бессонницу. Она также упомянула ужасную цикличность этого, сказав, что бессонница может привести к депрессии, а депрессия может усугубить бессонницу.

Опять же, Кейси считает, что лучшим вариантом будет посещение врача."Одним из полезных методов является запланированное "время для беспокойства". Последнее звучит так: дать себе около 10 минут на беспокойство и позволять беспокоиться только в этот период", - объяснила она.

В целом специалисты посоветовали прислушиваться к телу и осознавать любые изменения в том, как вы спите".

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