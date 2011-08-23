В Киевской области прошли торжества по случаю Дня Государственного флага

Сегодня в Киевской области во всех районных центрах и городах областного значения прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, на всех административных зданиях органов власти области были подняты государственные флаги.

Возле здания Киевской ОГА торжественную церемонию поднятия проводил губернатор области Анатолий ПРИСЯЖНЮК, который, среди прочего, отметил, что благодаря самоотверженному труду жителей Киевской области приумножается слава государства, укрепляется независимость Украины.

Также во время торжеств по случаю Дня Государственного флага руководители Киевской области вручили паспорта 16-летним молодым людям. А в помещении облгосадминистрации была проведена выставка-ярмарка народных мастеров, на которой представлены эксклюзивные изделия ручной работы: семейные обереги, изделия из кварца, декоративные украшения, флористика и пр.