По ее мнению, самым важным ключом к похудению и поддержанию веса является отнюдь не диета или физические упражнения.

Келли Каранас в свои 50 лет смогла похудеть на 60 фунтов (около 27 килограммов) и уменьшить свой размер с L до XS. В эссе для Business Insider она рассказала, что никогда не чувствовала себя сильнее и поделилась, как ей удалось добиться столь впечатляющих результатов.

Нужно понять, почему вы хотите похудеть

Каранас считает, что самым важным ключом к похудению и поддержанию веса является не диета или физические упражнения, а мотивация, ответ на вопрос "почему".

"Моим девизом стало: "Я хочу быть настолько здоровой, насколько это возможно, чтобы как можно дольше заниматься любимыми делами с любимыми людьми", - говорит она.

Видео дня

Приложить все усилия

Она поделилась, что изначально ее план был прост: питаться правильно и стремиться заниматься шесть дней в неделю, сочетая силовые тренировки и кардио.

"Я бросилась на свои цели по похудению с немного одержимой яростью. В течение первого месяца я посещала занятия по крав-мага, йоге, боксу и Fight Fit, чтобы понять, что мне нравится…Хотя мой подход может показаться некоторым радикальным, он сработал для меня. Мне нравилось двигаться больше каждый день, и я обязательно включала силовые тренировки, что, по-моему, сыграло решающую роль в моем успехе", - делится женщина.

Изменение рациона

Каранас сосредоточилась на цельных продуктах, таких как фрукты, овощи, цельные злаки и нежирные белки, избегая при этом обработанных и сладких продуктов. Она также отслеживала количество калорий с помощью приложения, которое рассчитывало для неея целевой показатель на основе возраста, веса, уровня активности и пола.

"Я не сокращала потребление углеводов и не следовала модным тенденциям. Я хотела чего-то устойчивого, и эта стратегия продолжает работать для меня", - делится она.

Она сохранила вес и чувствует себя прекрасно

Примерно за год она похудела на 27 килограммов и стала носить размер XS.

"Сейчас мне 57. Я пробежала две Savage Races (6,5 миль по грязи и препятствиям) с моим сыном, достигла 2-го уровня в Krav Maga, и да, я снова ношу бикини на пляже. Я отказываюсь принимать во внимание мнение, что женщины определенного возраста должны закрываться… Я чувствую себя энергичной и здоровой, и люди регулярно шокируются, когда я говорю им свой возраст", - делится результатом Каранас.

Для сжигания жира важными являются здоровье, сон, отсутствие стрессов и здоровое питание. Диетологи отмечают, что существуют продукты, которые помогают быстрее сжигать жир в организме, поэтому не лишним будет включить их в рацион.

Вас также могут заинтересовать новости: