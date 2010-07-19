Маленькую ламу в Киевском зоопарке решили назвать Снежаной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе зоопарка.

Как отмечается в сообщении, варианты имени для самочки ламы белого цвета, которая родилась в Киевском зоопарке 19 июня, предлагали все желающие с конца июня.

Администрация зоопарка получила более 50 писем с самыми разнообразными вариантами кличек: Алиа, Маргоша, Маруся, Лаки, Лямка, Бельдяжка, Белуши, Кесси, Сакура, Белучи и др.

Сегодня, подведя итоги голосования, зоологи и рабочие по уходу за копытными животными, после долгих колебаний, приняли решение назвать ламу Снежаной.

Как сообщал УНИАН, сразу после рождения ламу в зоопарке назвали сначала Белкой. Ее родители (самец Белый и самка Дария) в свое время тоже родились в столичном зоопарке: папа - в 2004 году, а мама – в 2000-м. Всего же в коллекции зоопарка теперь пять таких животных.