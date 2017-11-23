Рекорд от индийской армии: 58 мужчин уместились на одном мотоцикле (видео)

Новый рекорд от индийской армии: 58 мужчин уместились на одном мотоцикле. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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В Индии 58 мужчин, по очереди запрыгивали на мотоцикл и, держа за руки друг друга, проехали больше километра.

К трюку готовились полгода - тренировались и сидели на диете. Представители Книги рекордов Гиннеса утверждают, такая езда – уникальная.

Как сообщал УНИАН, в Баварии кельнер принес за раз 29 бокалов пива и установил мировой рекорд.