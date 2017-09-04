В Баварии кельнер принес за раз 29 бокалов пива и установил мировой рекорд (фото, видео)

В Баварии немецкий кельнер Оливер Штрумпфель установил новый мировой рекорд по переносу пива, сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.

Он взял 31 литровый пивной бокал, в два яруса, прошел 40 м, а потом поставил посуду. Однако два бокала таки выпали и разбились. В конце концов он смог пронести 29 бокалов, общий вес которых составил 69 кг.