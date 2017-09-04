В Баварии кельнер принес за раз 29 бокалов пива и установил мировой рекорд (фото, видео)
11:12, 04 сентября 2017Курьёзы
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Кельнер готовился к установлению рекорда и ходил в тренажерный зал 3-4 раза в неделю с февраля.
Reuters
В Баварии немецкий кельнер Оливер Штрумпфель установил новый мировой рекорд по переносу пива, сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.
Reuters
Он взял 31 литровый пивной бокал, в два яруса, прошел 40 м, а потом поставил посуду. Однако два бокала таки выпали и разбились. В конце концов он смог пронести 29 бокалов, общий вес которых составил 69 кг.
Reuters
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