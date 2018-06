В Британии во время выборов оператор и фотограф подрались за лучшее место для съемки (видео)

В Британии во время освещения всеобщих досрочных парламентских выборов видеооператор устроил потасовку с фотографом у входа к месту голосования, чтобы занять лучшее место для съемки.

Видео инцидента опубликовал телеканал NBC.

Один из толчков оператора оказался настолько сильным, что фотограф упал.

Читайте такжеГлавный кот Британии попался на том, что отпустил мышь (фото)

Во время конфликта фотографа поддержали другие коллеги-фотокорреспонденты, а оператора от них защищал журналист, который его сопровождал.

Однако, когда из помещения вышел один из британских политиков, драка между журналистами прекратилась.

Cameramen get into a scuffle while covering the U. K. election. pic.twitter.com/eFHLwIoBkE