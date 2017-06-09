Выборы в Британии: правящая партия потеряла большинство в парламенте

Консерваторы не смогли получить абсолютное большинство в парламенте, Британию ожидает так называемый подвешенный парламент. Об этом сообщает Европейская правда.

Согласно последним данным, после объявления 635 из 650 мест, консерваторы получают 308 депутатских мест (по состоянию на 8:20 утра по киевскому времени), потеряв 11.

На 28 мандатов увеличивается фракция лейбористов – до 259.

Либеральные демократы – получают сейчас 12 мандатов, что на 5 больше, чем сейчас. Шотландская национальная партия теряет 21 депутатское место и получает 34 мандата.

Зато UKIP (Партия независимости Великобритании) – ключевой вдохновитель референдума о выходе из состава ЕС, сейчас теряет своего единственного представителя в парламенте.

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Так называемые подвешенные парламенты, когда ни одна из партий не получает большинства в Палате общин, редко случаются в стране (в 1974 и 2010 годах).

В таком случае есть два варианта развития событий.

Первый - переговоры между лидерами партий и их командами в попытке сформировать новое коалиционное правительство, чтобы кто-то из лидеров двух главных партий - Тереза Мэй или Джереми Корбин - стал премьер-министром и занял резиденцию на Даунинг-стрит, 10.

Второй вариант - это когда лидер одной из партий может попробовать стать во главе правительства меньшинства, не вступая ни в какие принципиальные соглашения с другими партиями, взамен пытаясь заручиться их поддержкой при голосовании по каждому конкретному законопроекту.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Тереза Мэй заявляла, что провести выборы в июне - это единственный способ обеспечить стабильность перед началом Brexit.