День российского оружейника: ТОП-10 русского хлама, "не имеющего аналогов в мире" (фото, видео)

"Уникальный" хлам российского оборонпрома

В сюжете российского пропагандистского телеканала "Звезда", обнародованном в сентябре 2016 года, боевой робот не среагировал на мужчину, стоявшего перед ним, пытался на него наехать, однако перевернулся. "Жертвой" боевой машины стал, вероятно журналист, который до этого рассказывал о возможностях этого "уникального" изобретения.

Робот-плагиат с пулеметом

В начале сентября 2016 года на выставке Армия-2016 в подмосковной Кубинке показали робототехнический комплекс, аналогичный известному роботу-собаке BigDog компании Boston Dynamics. Потенциальной задачей американского робота называли перевозки тяжелого снаряжения в местности, где не может передвигаться обычный транспорт. Образец несколько раз дорабатывался, однако в 2015 году проект закрыли. По мнению разработчика, возможности робота остались ограниченными. Кроме того, по их мнению, он передвигался очень шумно.

Однако россияне решили пойти дальше, оснастив свой образец еще и автоматическим пулеметным модулем.

Боевой робот-беглец

В июне 2016 года в Перми боевой робот сбежал с тестового полигона и устроил затор на дороге. Горе-испытатели оставили его на площадке самостоятельно отрабатывать маневры. Через некоторое время робот выкатился в открытые ворота и выехал на проезжую часть. Посреди дороги у него села батарейка.

Сами тестировщики заметили пропажу только через 45 минут и после этого кинулись искать детище российской робототехники.

Логика немножко подкачала

В мае 2016 года российский генерал проводил экскурсию для Путина в Сочи, где демонстрировались новейшие образцы военной техники. Военный попытался открыть двери военного автомобиля, но сделать это с первого раза ему не удалось. В итоге он оторвал ручку.

Как выяснилось, у дверей "УАЗ-Патриот" автоматическая блокировка. Для того чтобы открыть их, необходимо завести автомобиль. В обесточенной машине сделать этого нельзя.

Просто у кого-то слишком узкие танки...

Не только российская военная техника попадает в курьезные ситуации, местные чиновники также добавляют поводы для шуток. На международной выставке вооружений Russia Expo Arms в Нижнем Тагиле депутат Госдумы Игорь Зотов захотел осмотреть танк изнутри и залез в кабину. Однако впоследствии посетители RAE-2015 заметили, что политик не может вылезти обратно. Застрявший депутат, пытаясь выбраться на свободу, пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть бронированную машину.

В итоге, как отмечают очевидцы, горе-танкист просидел в "ловушке" около 5 часов... Потом чиновник опроверг информацию о том, что застрял в проеме, а сказал, что просто осматривал танки. Наверное, очень детально осматривал...

Вся мощь российского флота

Когда российские оккупанты аннексировали Крым, они сразу же начали активно наращивать там свое военное присутствие, в том числе за счет Черноморского флота. Впрочем, не все шло так гладко... Летом 2015 года в Севастополе решили провести пуск противокорабельной ракеты с корабля. Однако снаряд смог пролететь лишь небольшое расстояние, после чего развалился. Обломки ракеты разлетелись в разные стороны и упали в воду, к счастью, не долетев до берега.

Картонные танки "Армата"

В мае 2015 года пользователи соцсетей сделали удивительное открытие – в Москве на первой репетиции парада к 70-летию победы в Великой Отечественной войне ездили танки "Армата" из материала, очень похожего на картон. Люди отмечали, что "стальные" листы якобы вибрировали на ветру, а на башне "Армат" внимательные москвичи разглядели загадочные рваные дыры. Кроме того, в некоторых местах свисали какие-то нити.

Россиянам вообще не очень везло с "Арматами". В том же 2015 году "Армата" заглохла на генеральной репетиции Парада Победы в Москве.

Гордость российского оборонпрома "Армата" вообще лидер по количеству курьезных историй. Вот этот, например, показывает "неслыханную" скорость, да еще и дымит.

А этот бедолага все никак не может заехать на эвакуатор.

Шоу для Путина оказалось имитацией

В январе 2015 года российские блогеры осмеяли постановку с участием российского лидера Владимира Путина и "боевого робота". Представленный российскими оружейниками "боевой аватар" был одет в камуфляж, ехал на квадрациклах и даже поворачивал на малой скорости. На деле же он оказался разработанным два года назад манипулятором для МКС, еще и с Wi-Fi антенной производства американской компании Ubiquiti, через которую им, очевидно, и руководили.

Не тигр, а обычный пушистый котик

С началом оккупации Крыма и военной агрессии на Донбассе российская власть не уставала хвастаться своей военной мощью. Впрочем первый провал случился уже в марте 2014 года – тогда аналог знаменитого на весь мир американского автомобиля "Хаммер", российский "Тигр" - оказался не в состоянии переехать даже бордюр, не говоря уже о более сложных препятствиях.

Провальный беспилотник "Аист"

Еще в далеком 2011 году в ярославском Рыбинске состоялись испытания беспилотного летательного аппарата "Аист", закончившиеся провалом. Беспилотник выполнял пробежки по взлетно-посадочной полосе, однако "по непонятным причинам оторвался от земли и в неуправляемом полете упал на крыло". В результате такой посадки беспилотник еще и загорелся.

До момента, изображенного на видео, конструкторское бюро "Луч" очень гордилась своей разработкой. Но сразу после испытаний о БПЛА, на который российские военные возлагали очень большие надежды (и потратили 3 миллиона долларов), постарались как можно скорее забыть.