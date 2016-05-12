Российский генерал отломал ручку, пытаясь открыть дверь джипа перед Путиным (видео)

Как сообщает сайт Life.ru, проводивший экскурсию генерал Александр Шевченко попытался открыть дверь автомобиля, но сделать это с первого раза ему не удалось. В итоге он оторвал ручку.

"Молодец", - сказал Путин с иронией.

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Как выяснилось, у двери "УАЗ-Патриот" автоматическая блокировка. Для того чтобы открыть её, необходимо завести автомобиль. В обесточенной машине сделать этого нельзя.

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Напомним, в 2010 году Путин за рулем Lada Kalina Sport ехал от Хабаровска до Читы, инспектируя трассу, однако автомобиль пришлось заменить в пути из-за возникшей неисправности.