В российском Тамбове ямы на дорогах засаживают луком (фото)

Провал диаметром в несколько метров на проезжей части улицы Рылеева в Тамбове, ремонта которого горожане уже не ждут, начали приспосабливать для хозяйства. Об этом сообщает местный портал tmb.news.

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Как пояснил инициатор посадки, он планирует выращивать лук на зелень: «Из-за ужасного состояния по этому участку все равно мало кто из автолюбителей рискует ездить: проще в объезд. Поэтому за свою грядку я не беспокоюсь. Тем более, когда лук вырастет, яма зазеленеет – все будут видеть ее издалека и не станут портить чужое добро».

В будущем активист планирует продолжать хозяйственные работы и засаживать луком другие ямы на дорогах города.