Вы можете приготовить печенье или ризотто, сделать хлеб снова свежим и поджарить орехи.

Чаще всего мы используем микроволновку для того, чтобы быстро разогреть еду, разморозить замороженные продукты, в крайнем случает – быстро приготовить печеный картофель. Однако существует еще множество полезных лайфхаков для использования микроволновки, которые могут здорово облегчить вам жизнь. Портал tastingtable.com называет 15 таких хитростей – от чистки чеснока до приготовления десертов, и многие из них вас изрядно удивят.

1. Ускоренная чистка чеснока

Просто отделите зубчики и положите их на тарелку, подходящую для микроволновой печи, затем разогрейте их на высокой мощности около 20 секунд. Когда чеснок достаточно остынет, снимите пальцами тонкую кожицу.

2. Выжмите больше сока из цитрусовых

Поместите апельсин или лимон целиком в микроволновую печь на 20–30 секунд. Далее покатайте его по столешнице, слегка прижимая ладонью. Затем разрежьте фрукт пополам и выжмите сок руками или с помощью соковыжималки.

3. Овощи на пару

Нарежьте овощи ломтиками или кубиками. Поместите овощи в большую форму и налейте столько воды, чтобы она закрывала дно. Положите сверху полиэтиленовую пленку, оставив небольшой зазор для выхода пара, и готовьте овощи в микроволновой печи на высокой мощности. Точное время приготовления зависит от типа овощей, но начните с двух минут и при необходимости увеличьте время.

4. Приготовление бекона

Застелите большую тарелку бумажными полотенцами. Выложите сверху полоски бекона в один слой, затем накройте их еще полотенцами. Поставьте тарелку в микроволновую печь и готовьте бекон на высокой мощности в течение трех минут.

Еще один эффективный трюк — положить бекон на перевернутую миску перед тем, как разогревать его в микроволновой печи. Если поставить миску на другую тарелку, жир будет стекать по стенкам и собираться в тарелке, что находится под ней, помогая бекону достичь столь необходимой хрустящей корочки.

5. Поджаривание орехов

Этот метод заключается в том, чтобы выложить орехи на тарелку, подходящую для микроволновой печи, и сбрызнуть их небольшим количеством нейтрального масла, например, растительного или рапсового. Далее готовьте их в микроволновой печи на высокой мощности с интервалом в одну минуту, помешивая после каждого поджаривания, пока орехи не станут ароматными и золотистыми.

6. Сушка трав

Выложите пряные травы на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, накройте вторым слоем полотенец и разогрейте всё в микроволновой печи на высокой мощности в течение одной минуты. Если они не высохли полностью, продолжайте разогревать травы в микроволновой печи 20-секундными интервалами, пока они не начнут крошиться при разминании пальцами.

7. Испеките печенье на одну порцию

Смешайте в миске небольшое количество растопленного масла, сахара и молока. Затем просейте муку, добавьте по щепотке соды и соли и перемешайте до образования теста. Добавьте шоколадную крошку или любые другие добавки по вашему вкусу. Положите печенье на застеленную пергаментом тарелку, и разогрейте в микроволновой печи на высокой мощности одну минуту.

8. Оживите черствый хлеб

Это можно сделать, обернув буханку или ломтик во влажные бумажные полотенца, и разогрев ее в микроволновой печи на высокой мощности от 10 до 30 секунд, в зависимости от размера хлеба.

9. Приготовление картофельных чипсов

Нарежьте картофель кружочками как можно тоньше. Промойте ломтики в холодной воде, чтобы удалить лишний крахмал, затем промокните их бумажными полотенцами. Затем застелите тарелку, подходящую для использования в микроволновой печи, пергаментной бумагой, смажьте её небольшим количеством рапсового масла, и выложите картофель в один слой. Смажьте каждый ломтик маслом и готовьте в микроволновой печи около семи-восьми минут, перевернув картофель в середине приготовления. Когда картофель слегка подрумянится и станет твердым, его можно посыпать любимыми специями.

10. Расстойка теста

Начните с того, что налейте в воды в чашку, подходящую для использования в микроволновой печи, и нагрейте ее на высокой мощности в течение двух минут. Затем накройте миску с тестом льняным полотенцем и поставьте ее в микроволновую печь вместе со стаканом воды и закройте дверцу. Тесто должно увеличиться вдвое примерно за полчаса.

11. Приготовьте ризотто

Сначала нарежьте лук и измельчите немного чеснока, затем добавьте специи в посуду, подходящую для микроволновой печи, и немного сливочного масла. Разогревайте эти ингредиенты в микроволновой печи на высокой мощности три минуты, затем отдельно нагрейте ещё одну миску куриного или овощного бульона, приготовление должно занять около двух минут на высокой мощности. Влейте горячий бульон в луковую смесь, добавьте немного риса арборио и хорошо перемешайте. Затем накройте миску тарелкой или пищевой плёнкой и готовьте на высокой мощности около 15 минут.

12. Яйца-пашот

Возьмите кружку подходящего размера и наполните её четвертью стакана воды. Нагревайте на высокой мощности до появления пара, но не до кипения. Это займёт около 45 секунд. Затем разбейте свежее охлаждённое яйцо в воду и аккуратно воткните зубочистку в желток, чтобы он не лопнул во время приготовления. Накройте кружку блюдцем или пищевой плёнкой и нагревайте всё ещё 35 секунд.

13. Вспененное молоко

Налейте молоко в банку, плотно закройте крышку и энергично встряхните. Продолжайте, пока молоко не увеличится вдвое, что должно занять около минуты. Теперь открутите крышку и нагревайте молоко в микроволновой печи на высокой мощности 30 секунд. Это стабилизирует пену, отделив её от жидкости под ней и предотвратив её мгновенное оседание.

14. Декристаллизация мёда

Установите микроволновую печь на 50% мощности и нагревайте банку без крышки в течение 30 секунд. Мёд должен вернуться в жидкое состояние.

15. Очистка и нарезка мускатной тыквы

Перед тем, как разогреть тыкву в микроволновой печи, возьмите вилку и проделайте проколы по всей кожуре. Это позволит выходить пару во время приготовления, предотвращая нежелательные взрывы. Отрежьте оба конца тыквы, положите её на тарелку, подходящую для использования в микроволновой печи, и готовьте на высокой мощности около трёх-четырёх минут, в зависимости от размера тыквы. Теперь кожура должна легко сниматься, а нож будет легко проходить сквозь мякоть.

