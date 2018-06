В Китае игривые детеныши панды не дали женщине убрать вольер (видео)

Медвежата устроили беспорядок в центре по разведению больших панд в Сычуане. Когда женщина начала прибираться, панды стали разбрасывать по вольеру листья и играть с корзиной для мусора, пишет Сноб.

Видео с пандами получило широкую популярность. В аккаунте CCTV News в фейсбуке меньше чем за 13 часов ролик посмотрели более 500 тысяч раз.

Панды пользуются особой популярностью у пользователей китайского интернета. В начале мая в исследовательском центре в китайском Сычуане родилась первая большая панда в 2016 году — за трансляцией рождения панды следили 630 тысяч человек.

В апреле 2016 года особо прославился детеныш панды, которого сфотографировали, когда он пил молоко. Медвежонок стал героем китайского интернета.

Here's a panda and a bowl of milk to start your Monday. | photo credit: Wolong Panda Club via Weibo pic.twitter.com/jXcMnsxfG7