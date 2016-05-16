В Китае игривые детеныши панды не дали женщине убрать вольер (видео)
Детеныши большой панды устроили погром в своем вольере, когда туда пришла уборщица. Видео инцидента в фейсбуке опубликовал китайский телеканал CCTV News
Медвежата устроили беспорядок в центре по разведению больших панд в Сычуане. Когда женщина начала прибираться, панды стали разбрасывать по вольеру листья и играть с корзиной для мусора, пишет Сноб.
Видео с пандами получило широкую популярность. В аккаунте CCTV News в фейсбуке меньше чем за 13 часов ролик посмотрели более 500 тысяч раз.
Читайте такжеБританские ученые готовят доклад о сложности питания панд (фоторепортаж)
Панды пользуются особой популярностью у пользователей китайского интернета. В начале мая в исследовательском центре в китайском Сычуане родилась первая большая панда в 2016 году — за трансляцией рождения панды следили 630 тысяч человек.
В апреле 2016 года особо прославился детеныш панды, которого сфотографировали, когда он пил молоко. Медвежонок стал героем китайского интернета.
Here's a panda and a bowl of milk to start your Monday. | photo credit: Wolong Panda Club via Weibo pic.twitter.com/jXcMnsxfG7— Raya Fahreza (@rayafahreza) April 18, 2016