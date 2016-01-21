А потом "бац": подборка смешных коубов о падении рубля
05:59, 21 января 2016Курьёзы
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В России в среду, 20 января, доллар обновил исторический минимум, поднявшись выше 82 рублей, евро превысил 90 рублей впервые с декабря 2014 года. А цена нефти марки WTI опустилась ниже $27.
REUTERS
По этому случаю предлагаем вам подборку смешных "коубов" (закольцованные видео) про экономический кризис в РФ.
И хоть часть из них не новая, но очень подходит к сложившейся ситуации в экономике России.
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Читайте такжеЦена нефти марки WTI опустилась ниже $27
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