А потом "бац": подборка смешных коубов о падении рубля

По этому случаю предлагаем вам подборку смешных "коубов" (закольцованные видео) про экономический кризис в РФ.

И хоть часть из них не новая, но очень подходит к сложившейся ситуации в экономике России.

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