Испанца, объявленного мертвым в 2010 году, нашли живущим в палатке на берегу моря

Карлос Санчес де Салазар Ортис, врач из Севильи, отказался от цивилизации в 1995 году, в возрасте 26 лет. Тогда он страдал от тяжелой депрессии. В 2010 году он был объявлен мертвым, пишет "Моя планета" со ссылкой на The Daily Mail.

На днях два грибника заявили, что они вышли на лагерь, который отшельник разбил на мысе Кала-Виолина в заповеднике на побережье Маремма в северной Тоскане, Италия. Отшельник, бывший психиатр, жил в палатке. Он сказал грибникам: "Я испанец, меня зовут Карлос, я живу здесь 20 лет". Он показал им свой паспорт, но предупредил, что покинет свое убежище, поскольку оно было найдено.

Грибники связались с испанской ассоциацией по розыску пропавших людей, которая через месяц смогла отыскать родителей Карлоса. Родители тотчас вылетели в Италию, чтобы найти своего сына, но тот снова исчез, не оставив никаких следов.

Тем не менее, его мать сказала, что для нее было важно узнать, что сын по-прежнему жив. "Мы уважаем его свободу выбора, но не успокоимся, пока снова не обнимем его, даже на мгновение", - сказала она.