Британcкий радиолюбитель поймал сигнал МКС и пообщался с астронавтом
09:16, 06 августа 2015Курьёзы
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Радиолюбитель из английского Коулфорда настроился на частоту передатчика Международной космической станции (МКС) и смог пообщаться с американским астронавтом.
Британцу повезло попасть в четырехминутное окно, когда МКС проходила над Коулфордом / NASA
Общение происходило без помощи интернета и спутниковой связи, сообщает Би-би-си. По словам 52-летнего Адриана Лейна, он собрал радиоприемник в собственном гараже.
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Как говорит энтузиаст, ему повезло попасть в четырехминутное окно, когда МКС проходила над Коулфордом.
"Не каждый день удается поговорить с человеком в космосе. Это был прилив адреналина. Мне снесло голову", - рассказал Лейн.
Жена радиолюбителя очень плохо относится к его хобби, поскольку муж "целыми днями торчит в гараже".
Впрочем, чтобы связаться с экипажем МКС, необязательно конструировать радиоприемник: космонавты активно общаются в "Твиттере".
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