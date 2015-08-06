Британcкий радиолюбитель поймал сигнал МКС и пообщался с астронавтом

Общение происходило без помощи интернета и спутниковой связи, сообщает Би-би-си. По словам 52-летнего Адриана Лейна, он собрал радиоприемник в собственном гараже.

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Как говорит энтузиаст, ему повезло попасть в четырехминутное окно, когда МКС проходила над Коулфордом.

"Не каждый день удается поговорить с человеком в космосе. Это был прилив адреналина. Мне снесло голову", - рассказал Лейн.

Жена радиолюбителя очень плохо относится к его хобби, поскольку муж "целыми днями торчит в гараже".

Впрочем, чтобы связаться с экипажем МКС, необязательно конструировать радиоприемник: космонавты активно общаются в "Твиттере".