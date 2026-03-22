ФСБ России 'засветила' новый Ил-76 (фото)

Модернизированный Ил-76МД-90А получил более мощные двигатели, но производство по-прежнему отстает от планов.

Авиация ФСБ РФ пополнилась новым военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А. Фото самолета с регистрационным номером RF-76323 опубликовано на авиационном ресурсе Airliners.

Самолет зафиксировали во время посадки в аэропорту Шереметьево. Эта модификация представляет собой глубокую модернизацию советского Ил-76 и фактически считается новой машиной. Самолет получил современные двигатели ПС-90А-76 вместо устаревших Д-30КП-2, что позволило увеличить грузоподъемность до 60 тонн и дальность полета до 5000 км с грузом.

Несмотря на обновление, производство таких самолетов остается медленным. Предприятие ПАО "Ил" – "Авиастар" планирует наращивать темпы: до 9 машин в 2026 году, 12 – в 2027-м и до 18 ежегодно в 2028–2029 годах.

Видео дня

За 2025 год для Воздушно-космических сил РФ передали семь таких самолетов. Поставки происходили примерно раз в месяц, начиная с лета.

В целом количество построенных Ил-76МД-90А вместе с прототипами уже приближается к 40 единицам.

Впрочем, развитие программы сопровождается проблемами. В 2024 году сразу пять самолетов Ил-76 вышли из строя из-за некачественных подшипников. По данным следствия, комплектующие неизвестного происхождения закупались в течение 2017–2022 годов, чтобы выполнить оборонные заказы в срок.

Уничтожение российской авиации

Как сообщал УНИАН, недавно было подтверждено повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который находился на обслуживании 123-го авиаремонтного завода в Новгородской области РФ.

Работа А-50 позволяет россиянам оперативно реагировать на воздушные угрозы, в частности, приближение украинской авиации и крылатых ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: