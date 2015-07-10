NASA отобрало астронавтов для испытания частных космических кораблей Boeing и SpaceX

NASA назвало имена четырех астронавтов, которые будут испытывать частные пилотируемые корабли, разрабатываемые Boeing и SpaceX. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг, 9 июля, на официальном сайте космического агентства, передает Lenta.ru.

В первые экипажи отобраны полковники ВВС США Роберт Бенкен и Эрик Боу, полковник морской пехоты в отставке Дуглас Херли, а также капитан ВМС США Сунита Уильямс. «Эти уважаемые ветераны-астронавты проложат новый путь, благодаря которому они войдут в историю и благодаря которому американцы высадятся на поверхность Марса», — заявил глава NASA Чарльз Болден.

Как отметили в NASA, отбор астронавтов поможет возобновить пилотируемые запуски ракет с территории США. При этом в агентстве выразили надежду, что это позволит снять зависимость от России при отправке астронавтов в космос.

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Бенкен, Боу, Херли и Уильямс, как ожидается, будут не только испытывать пилотируемые корабли Boeing и SpaceX, но и примут участие в их разработке. Тестовые полеты на МКС и околоземные орбиты позволят обеспечить хорошую подготовку экипажей для будущих миссий, выразил уверенность глава Центра управления полетами Космического центра Джонсона Брайан Келли.

На счету Роберта Бенкена свыше 1,3 тысячи часов налета на более чем 25 различных типов воздушных судов. Он был отобран в отряд астронавтов в 2000 году и дважды летал в космос на шаттлах, проведя на орбите 29 суток и совершив шесть выходов в открытый космос.

Эрик Боу налетал свыше 5 тысяч часов на более чем 45 различных самолетах. Он дважды летал в космос в 2008 и 2011 годах, проведя там более 28 суток. Дуглас Херли также провел в космосе 28 суток, приняв участие в двух экспедициях в 2009 и 2011 годах. Сунита Уильямс побила рекорд по пребыванию в открытом космосе среди женщин: в общей сложности она провела за бортом космического корабля 50 часов 40 минут. Всего на ее счету 322 дня пребывания на орбите.

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Компании SpaceX и Boeing выбраны NASA для создания пилотируемых космических кораблей Dragon SpaceX и CST-100 соответственно. Общая стоимость работ по созданию аппаратов оценивается в 2,6 миллиарда долларов для SpaceX и 4,2 миллиарда долларов для Boeing. В настоящее время доставлять людей на МКС могут только российские «Союзы».