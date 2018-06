Стрижка актера помогла поклонникам предположить развитие сюжета в "Игре престолов"

Поклонники популярного телесериала "Игра престолов" заявляют, что один из героев, чья смерть в финальном эпизоде пятого сезона шоу вызвала дискуссии в СМИ и в сети, вернется в сериал.

Несмотря на противоположные заявления актера Кита Харингтона, который исполняет роль лорда-командующего Ночного Дозора Джона Сноу, поклонники шоу убеждены, что еще увидят своего любимого героя.

Как пишет Independent, после появления Харингтона на кубке по теннису Уимблдон с длинными волосами, на которые актер постоянно жаловался во время съемок сериала, у поклонников "Игры престолов" не осталось никаких сомнений: Джон Сноу жив.

“OMG his hair is long! What does it mean!?” http://t.co/1dPd0IWHjcpic.twitter.com/BRem4EcSoI