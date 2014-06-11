Автор «Игры престолов» Джордж Мартин зарегистрировался в Twitter

Автор романов серии «Песнь льда и пламени», ставших основой для сериала «Игра престолов», Джордж Мартин официально зарегистрировал аккаунт в сервисе микроблогов Twitter, сообщает РИА Новости.

«Я (буду) отправлять не так уж много твитов, пожалуйста, заходите на мою страницу в Livejournal”, - так звучит первый твит Мартина, отправленный им с аккаунта @GRRMspeaking.

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Издательство Random House в своем аккаунте подтвердило, что твит был написан самим Мартином.

«Песнь льда и пламени» печатается с 1996 года. Она рассказывает о фэнтезийном мире, напоминающем средневековую Европу. В центре истории — несколько родовитых семейств, которые втянуты в дворцовые интриги и гражданскую войну. На основе серии снимается сериал «Игра престолов», который стал одним из самых успешных телевизионных проектов, в данный момент транслируется четвертый сезон.