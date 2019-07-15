Дворняга отвязала от забора породистую собаку и покорила сеть (видео)

Беспризорному псу удалось освободить породистого "узника".

В российском Новосибирске засняли на видео бездомную собаку, которая отвязала поводок породистого пса от забора.

Соответствующее видео появилось в Іnstagram.

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На видео запечатлена лежащая породистая собака, поводок которой привязан к забору. Но подошедший беспризорный пес решает освободить друга и начинает зубами развязывать поводок.

Впоследствии ему удается освободить породистого "узника", однако уйти далеко они не смогли. Новоиспеченных друзей поймал хозяин породистой собаки.

"До безумия милое видео", "Собаки лучше людей", "Цыганье, а не пёс! Угнал среди бела дня)))" - писали пользователи.

Как сообщал УНИАН, в сети обсуждают удивительное поведение собак на дороге в Ривном. Собаки сидели на обочине, смотрели в разные стороны и терпеливо ждали, пока водители их пропустят. Когда же автомобилисты остановились - хвостатые сразу же двинулись по "зебре" на другую сторону. За полсуток видео получило сотни лайков пользователей.