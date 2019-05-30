Вежливее людей: в сети обсуждают удивительное поведение собак на дороге в Ривном (видео)

Собаки сидели на обочине, смотрели в разные стороны и терпеливо ждали, пока водители их пропустят.

Кадры, на которых двое собачек перебегают дорогу по пешеходному переходу, становятся популярными в Сети.

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Как говорится в сюжете ТСН, все зафиксировал авторегистратор в Ривном.

Собаки сидели на обочине, смотрели в разные стороны и терпеливо ждали, пока водители их пропустят. Когда же автомобилисты остановились - хвостатые сразу же двинулись по "зебре" на другую сторону. За полсуток видео получило сотни лайков пользователей.

Некоторые комментаторы удивлялись, что собаки на дороге вели себя вежливее некоторых людей.