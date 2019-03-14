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В Венгрии фото пары из мема о неверном парне использовали для рекламы повышения рождаемости

12:02, 14 марта 2019
Курьёзы
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В Венгрии сконфузились с бигбордами, призванными поддержать многодетные семьи / Kreativ.hu

Венгерское правительство запустило социальную рекламную кампанию с целью поддержки института семьи и повышения рождаемости. На соответствующих бигбордах было использовано фото пары, фигурирующей в популярном меме о неверном парне.

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Об этом сообщает «Новое время», ссылаясь на венгерский сайт 444.hu. Реклама призвана рассказать о новых налоговых льготах для многодетных семей.

На билбордах используется стоковая фотография пары, которая стала известна благодаря мему "неверный парень". Мемом стала фотография пары, в которой парень идет за руку с девушкой, но при этом оценивающе смотрит в след другой.  

memepedia.ru

Пользователи сети растиражировали это фото, используя его для иллюстрации самых разнообразных ситуаций.

Ранее Google назвал самые популярные мемы 2018 года. В тройку самых популярных личностей, которые в 2018 году стали героями мемов и фотожаб в мире, вошли Илон Маск, Неймар и Марк Цукерберг.

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Теги: #Венгрия#мемы