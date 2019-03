В Венгрии фото пары из мема о неверном парне использовали для рекламы повышения рождаемости

Венгерское правительство запустило социальную рекламную кампанию с целью поддержки института семьи и повышения рождаемости. На соответствующих бигбордах было использовано фото пары, фигурирующей в популярном меме о неверном парне.

Об этом сообщает «Новое время», ссылаясь на венгерский сайт 444.hu. Реклама призвана рассказать о новых налоговых льготах для многодетных семей.

На билбордах используется стоковая фотография пары, которая стала известна благодаря мему "неверный парень". Мемом стала фотография пары, в которой парень идет за руку с девушкой, но при этом оценивающе смотрит в след другой.

Пользователи сети растиражировали это фото, используя его для иллюстрации самых разнообразных ситуаций.

The happy couple gracing the Hungarian government’s campaign advertising its new family policy is already famous on the internet...and not for being madly in love. pic.twitter.com/wBljm6eiF7