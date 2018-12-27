Маск с марихуаной, Цукерберг-робот и симуляции Неймара: самые популярные мемы и фотожабы 2018 года (видео)

Google назвал самые популярные мемы 2018 года.

В тройку самых популярных личностей, которые в 2018 году стали героями мемов и фотожаб в мире, вошли Илон Маск, Неймар и Марк Цукерберг.

Илон Маск

Наибольшей популярностью в соцсетях пользуется руководитель компании SpaceX Илон Маск. Мемом стало изображение Маска, который курит марихуану во время прямого эфира на радио. Кроме того, в Интернете появилось множество фотожаб с фразой – Как тебе такое, Илон Маск? Преимущественно они демонстрируют нелепые «изобретения» и идеи.

Другие очень популярные мемы связанные с отправкой Tesla в космос. В феврале 2018 года Илон Маск отправил в космическое пространство свое авто – кабриолет Tesla Roadster. Как только не поиздевались в сети с этого события.

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Марк Цукерберг

Еще одним поводом для мемов стал «допрос» Марка Цукерберга в Сенате США. В марте 2018 года разгорелся скандал из-за утечки личных данных пользователей Facebook. В Сенате США устроили Марку Цукербергу настоящий допрос. Его реакция на вопрос вызвала шквал мемов. Некоторые пользователи даже предположили, что на самом деле Цукерберг – рептилоид или робот.

Неймар

Бразильский нападающий Неймар после множества симуляций на Чемпионате мира-2018 стал королем мемов. За четыре матча ЧМ-2018 футболист сборной Бразилии пролежал на газоне почти 13 минут 50 секунд. На чемпионате Мексики зрители даже устроили "Неймар-челлендж" и катались по полю, как Неймар. Их идею подхватили по всему миру.