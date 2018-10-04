В эфире американского шоу порнозвезда провела «опознание грибочка» Трампа (видео)

Женщину попросили указать, какой из грибов точно «представляет собой мощь верховного главнокомандующего Соединенных Штатов».

В юмористическом шоу Джимми Киммела порноактриса Сторми Дэниелс провела «опознание грибочка» Трампа, пишет The Huffington Post.

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Американская порнозвезда Сторми Дэниелс не догадывалась, что интрижка с Дональдом Трампом 12-летней давности обернется для нее настоящим джекпотом, пишет glavcom.ua.

Теперь женщина прославилась на весь мир, написала книгу воспоминаний, выпустила духи, а с рассказом о том, на какой грибочек похож половой орган американского главы государства, ее пригласили даже на телевидение.

Женщину попросили указать, какой из грибов точно «представляет собой мощь верховного главнокомандующего Соединенных Штатов». После колебаний Дэниелс, под хохот студии, попросила подержать грибы «под правильным углом» и выбрала один из самых маленьких.