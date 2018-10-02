Интимное разоблачение: сегодня увидит мир книга американской порнозвезды об отношениях с Трампом (видео)

Сам Трамп интимные отношения с Дэниэлс отрицает.

Во вторник, 2 октября, впервые увидит мир книга американской порнозвезды Сторми Дэниэлс об отношениях с президентом США Дональдом Трампом.

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В мемуарах актриса фильмов для взрослых рассказывает о встрече с Трампом. Также она в деталях описывает интимные подробности - в частности, касающиеся тела американского президента.

Как сообщал УНИАН, Стефани Клифорд, которая снималась в кино для взрослых под псевдонимом Сторми Дэниэлс, уже была успешной актрисой и режиссером в пикантной индустрии, когда в 2006 году она познакомилась с нынешним президентом США Дональдом Трампом. Так, в своей книге член нынешнего главы Америки она описала как "меньше среднего, но не до ужаса малый".

"Он знал, что у него необычный пенис. У него была большая, похожая на гриб головка. Словно мухомор. Я лежала там, раздраженная тем, что меня дрючит чувак с зарослями на лобке, как у йети, и членом, похожим на персонажа-гриба из Mario Kart", - говорится в книге Дэниэлс.