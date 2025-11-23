Ваше число рождения, или Муланк, указывает на конкретные действия, которых следует избегать 1 января.

2025 год подходит к концу, и впереди — новый этап, новые планы и новые надежды. Многие люди верят, что то, как пройдет первый день года, может задать тон всему предстоящему периоду: повлиять на настроение, события и даже удачу. Поэтому немало традиций и рекомендаций связано именно с 1 января, чтобы сделать следующий год лучше и успешнее.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Если вы сделаете первый день года благоприятным и совершите хорошие поступки, вы естественным образом получите благословения правящего покровителя года, пишет The Times of India. Издание сообщает, что правителем 2026 года будет Солнце, или Сурья, которое символизирует лидерство, силу воли и власть.

Поэтому, если вы хотите самим быть в таком состоянии, вам стоит следовать этим рекомендациям, поскольку это, как считается, повлияет на ваше будущее. Многие будут говорить вам, что нужно делать в первый день года, но лишь немногие объяснят, чего не стоит делать в этот день. Сейчас мы поможем вам разобраться и расскажем, чего следует избегать 1 января 2026 года. Давайте перейдем к списку.

Избегайте этих вещей 1 января 2026 года в зависимости от даты рождения

Число 1 — людьми с муланком 1 управляет Солнце. Поскольку и год находится под управлением этой планеты, таким людям нужно быть особенно осторожными. 1 января 2026 года им рекомендуется не вступать ни в какие споры с отцом или отцовской фигурой.

Число 2 — люди числа 2 находятся под управлением Луны. Это очень эмоциональные личности, и в первый день 2026 года им нельзя говорить резкие слова своей матери, материнской фигуре или даже сестре. Это, как считается, притянет невезение, поэтому, если вы хотите этого избежать, нужно строго соблюдать этот запрет.

Число 3 — людьми с числом 3 управляет Юпитер, и им следует избегать употребления алкоголя в первый день года, так как это принесет в их жизнь негативную карму.

Число 4 — люди с числом 4 находятся под управлением Раху. Если они хотят добиться успеха в 2026 году, им нельзя лгать никому в первый день года, иначе они могут притянуть к себе отрицательную карму.

Число 5 — людьми числа 5 управляет Меркурий. Им нельзя поднимать руку на ребенка, проявлять неуважение к представителям трансгендерного сообщества, а также оскорблять свою сестру. Если они будут вести себя таким образом, в 2026 году, как считается, они притянут негатив.

Число 6 — люди с числом 6 находятся под управлением Венеры. Им не следует пропускать купание в первый день 2026 года. Отказ от водных процедур, согласно этим представлениям, привлечет невезение.

Число 7 — люди с числом 7 находятся под управлением Кету. Им нельзя бить собак или других животных. Это, как говорится в нумерологии, не понравится божествам и высшим силам.

Число 8 — людьми числа 8 управляет Сатурн. Им нельзя вовлекаться ни в какие азартные игры, пить алкоголь и проявлять неуважение к домашнему персоналу или другим социально незащищенным людям. В противном случае они получат негативную энергию и от своей планеты-управителя, и от планеты-управителя года.

Число 9 — люди с числом 9 находятся под управлением Марса. Им не следует гневаться на кого-либо в первый день года, иначе они могут притянуть негативные события в 2026 году.

