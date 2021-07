Хосе Джеймса и Таали любит весь мир, ведь они творят невероятную музыку.

Известная группа Jose James & Taali едет в Киев, чтобы отгреметь концерт 15 июля. Это настоящие звезды современного нео-соула.

Хосе Джеймс – звезда культового лейбла Blue Note Recrods и одно из самых ярких имен современного нео-соула. Его стиль - отсутствие четкого направления и ныряние с головой в любой жанр, интересный ему прямо сейчас - не имеет значения, будь то хип–хоп, или соул, или драм-н-бейс. В четвертом альбоме While You Were Sleeping он объединил джаз с музыкой групп и исполнителей, которые вдохновляют его уже много лет: Nirvana, Radiohead, Madlib, Эла Грина, Фрэнка Оушена и Джеймса Блейка.

Несмотря на то, что карьера Джеймса длится почти полтора десятка лет, его до сих пор называют «молодым проспектом» джаз-музыки. Получив классическое джазовое образование в The New School of Jazz and Contemporary Music, Хосе сразу же прибег к музыкальным экспериментам, каждый раз выдавая что-то кардинально новое. И если в первых его работах он придерживался традиций хип-хопа и нео-соула, то пластинка For All We Know стала исключительно джазовым релизом.

В 2010 году Джеймс выпустил джазовую пластинку For All We Know с участием бельгийского пианиста Джеффа Неве. Этот релиз вышел на культовом нью-йоркском джаз-лейбле Impulse! Records, на котором издавались главные герои джаза XX века от Рэя Чарльза и Джона Колтрейна до Sun Ra. Альбом получил премию Эдисона, а L'Academie du Jazz назвала его лучшим вокальным джазовым альбомом года. В своей рецензии к альбому Love in a Time of Madness, Pitchfork назвали Джейса «одним из самых ярких импровизаторов десятилетия».

В отличие от Джеймса, про сингерку-сонграйтершу Таали у нас мало кто знает. Она прежде всего запоминается особым тембром голоса, оставляющим в ушах приятное эхо, которое звучит еще какое-то время после того, как Таали заканчивает петь. Поэтому ее просто невозможно перестать слушать, она очаровывает.

В ее музыке особенно чувствуется фолковая традиция Леонарда Коэна и Джонни Митчелла. В 2013-м она сделала видеосалон The Orchard Sessions, записывая лайв из своей нью-йоркской квартиры. В частности, уже на тех записях можно увидеть ее дуэт с Хосе Джеймсом, а также со Snarky Puppy и Беккой Стивенс, совместная работа с которой, кстати, принесла Таали в этом году номинацию на «Грэмми». Один из пресс-релизов описал его так: «Лос-анджельский поп, иудейская гармония и чувственность нью-йоркской сонграйтерши».

Автор: Диана Могилевич