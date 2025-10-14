Во многих сценах эмоций было настолько много, что не приходилось ничего 'играть': премьера военной драмы 'Команда' на 2+2

Лента рассказывает о юношеской футбольной команде, которая оказалась в оккупации.

11 ноября в 18.30 на телеканале 2+2 состоится премьера четырехсерийной военной спортивной драмы "Команда". Это трогательная история о юношах из футбольной команды, которые оказывают сопротивление в первые дни полномасштабного вторжения России. Лента показывает, как обычные украинцы объединяются перед опасностью, чтобы бороться, помогать друг другу и не терять веру.

"Даже в самые сложные времена войны телеканал 2+2 продолжает снимать истории об украинских героях - и военных, и гражданских. Мы показываем тех, кто защищает страну на фронте, и тех, кто сопротивляется врагу в оккупации или в тылу. Телесериал "Команда" демонстрирует силу единства, человечности и стойкости украинцев в первые месяцы полномасштабного вторжения. На основе реальных историй мы показываем отвагу украинцев в борьбе за родную землю и собственную идентичность, взаимную поддержку людей, оказавшихся в оккупации, их искренние эмоции. Наша миссия - не просто рассказывать о событиях, а сохранить память, дать возможность зрителю пережить и осмыслить глубокий шок, вызванный войной. Такие фильмы помогают узнать собственные эмоции - страх, потерю, злость, надежду и вернуть ощущение контроля и смысла. Они также дают возможность осознать, что герои живут среди нас, побуждают граждан к активному участию в борьбе с врагом", - отмечает генеральный продюсер 2+2 Сергей Кизима.

Фильм создан на основе свидетельств людей, которые пережили оккупацию Херсонщины, побывали в плену и смогли выбраться на подконтрольную Украине территорию. Над сценарием и подготовкой к съемкам команда работала почти девять месяцев. Автором идеи выступил Сергей Карпенко.

"Мы стремились показать настоящие истории сопротивления - не вымышленные, а пережитые людьми, которых мы встречали и слушали. В фильм вошли эпизоды, рассказанные очевидцами: как все на самом деле происходило в первые дни вторжения. Это не документальная хроника, а собирательный, художественный портрет херсонцев, которые не сдались. Мы хотели, чтобы зритель увидел - герои живут среди нас, и их истории должны звучать громко", - отметил Сергей Карпенко.

Главную роль - футбольного тренера Виталия - исполнил украинский актер Сергей Журавлев, который в первые дни полномасштабного вторжения стал добровольцем. Его герой - человек, который не просто тренирует команду, а воспитывает молодежь в духе стойкости, чести и патриотизма.

"Для моего героя это не просто игра - это его способ жить и не потерять человечность. Во многих сценах эмоций было настолько много, что не приходилось ничего "играть" - мы все чувствовали боль и гнев, которые сегодня переживает каждый украинец", - делится Сергей Журавлев.

Съемки проходили в Киеве и окрестностях. Горожане могли видеть на улицах столицы "военную технику" с российскими отметками - реквизит для сцен боевых действий.

"Во время съемок было ощущение, что мы не просто играем в фильме - мы проживаем те события. Иногда приходилось терпеть боль буквально - в сценах с драками и пытками, которые старались сделать максимально реалистичными", - вспоминает Журавлев.

В процессе работы актер также получил несколько настоящих ударов во время футбольных сцен.

"Меня поставили на ворота, и юный футболист случайно попал мячом прямо в лицо. Было больно, но оператор продолжил снимать, а я - играть. Так и получилась одна из самых правдивых сцен", - смеется актер.

В ленте снялись Михаил Ганев, Артем Игнатов, Ян Корнев, Григорий Никифоров, Захар Кермощук, Михаил Гнатив, Сергей Смеян, Елена Ларина, Екатерина Белинская, Владимир Абазопуло, Тамара Антропова, Тимур Асланов, Ирина Тамим, Анастасия Ренард и другие. Авторы сценария - Сергей Карпенко, Владимир Москалец, Наталка Волынская, редактор - Елена Партыка.

Режиссер - Александр Сальников, оператор - Андрей Поливаный-Бухтияров.

Продюсеры: Сергей Кизима, Сергей Карпенко, Владимир Москалец, Аким Галимов.

"Команда" - это не только о войне и сопротивлении, но и о человечности, взаимоподдержке и вере, объединяющей даже в самые темные времена.

Смотрите военную драму "Команда" уже 11 ноября в 18:30 на 2+2.

