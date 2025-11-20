Эксклюзивная премьера фильма '2000 метров до Андреевки' - с 27 ноября только на Киевстар ТВ

Платформа кино и телевидения Киевстар ТВ представляет эксклюзивную онлайн-премьеру документального фильма "2000 метров до Андреевки" от оскароносного режиссера и лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова. Это глубокая, бескомпромиссная хроника, фиксирующая драматические события украинского контрнаступления.

Фильм освещает события сентября 2023 года на Бахмутском направлении, где маленькое село Андреевка стало эпицентром ожесточенных боев. Вместе с фотографом Александром Бабенко, Мстислав Чернов сопровождает бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады, которые стоят перед сверхсложной задачей.

Воинов, которые до полномасштабного вторжения были обычными гражданскими, отделяют всего две тысячи метров лесополосы от освобождения Андреевки. Однако этот путь - сплошная минная ловушка, где каждый метр приходится бороться ожесточенными боями против врага. Лента демонстрирует невероятные усилия и жертвенность бойцов, которые шаг за шагом возвращают украинские земли.

К слову, фильм вошел в конкурсную программу "Мировая документалистика" американского кинофестиваля "Сандэнс" в январе 2025 года, где режиссер Мстислав Чернов был отмечен наградой за лучшую режиссерскую работу.

"2000 метров до Андреевки " - эксклюзивно на Киевстар ТВ с 27 ноября!

