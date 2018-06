Канадский миллиардер перекупил ”Книгу рекордов Гиннесса”

Канадский миллиардер Джим ПЭТТИСОН приобрел права на издание "Книги рекордов Гиннесса" у британской компании HIT Entertainment, сообщает агентство Bloomberg. Бизнесмен через компанию Ripley Entertainment владеет сетью музеев Believe It Or Not, в которых собраны всевозможные раритеты и диковинки.

Сумма сделки составила 60 миллионов фунтов стерлингов (примерно 120 миллионов долларов), пишет Лента.ру со ссылкой на The Guardian, по сведениям которой, кроме канадца на покупку книги рекордов было еще три претендента.

"Книга рекордов Гиннесса" была впервые издана в 1955 году. В настоящее время издание выходит в 100 странах на 37 языках.

До 2001 года правами на издание книги владел алкогольный концерн Diageo, в который входит производитель пива "Гиннесс". Затем издание было продано за 90 миллионов долларов компании Gullane Entertainment, производящей телевизионные программы, которая в 2002 году была поглощена HIT Entertainment.

Новый владелец бренда ранее использовал его по лицензии. В музеях Believe It Or Not хранится самая большая в мире коллекция средневековых инструментов для пыток, чучела животных с двумя головами и куски Берлинской стены.