Новый Валдай, новый Путин?

Юбилейное десятое заседание Валдайского клуба стало началом нового формата, когда традиционный ужин российского президента с иностранными и российскими участниками заседания перерос на уровень пленарной сессии. Ее название, - «Многообразие России для современного мира», - стало попыткой снять то состояние «осажденной крепости», в которое в последнее время себя загоняет российское руководство. Для демонстрации готовности к диалогу Кремль даже один из дней сессии полностью отдал в распоряжение оппозиции. Илья Пономарев, Геннадий Гудков, Владимир Рыжков, Ксения Собчак с успехом для своего реноме использовали валдайскую площадку, подыграв власти в формировании контролируемой оппозиции.

Центральной темой выступления президента России Владимира Путина стала евразийская интеграция, которую лидер РФ определил как «последний шанс для постсоветского пространства стать самостоятельным центром глобального развития, а не периферией для Европы или Азии». Интересно, как это утверждение соотносится к построению единого пространства от Лиссабона до Владивостока, о котором без устали повторяет российское руководство и сам Путин? Кремль спокойно смещает геополитические акценты в стратегии построения будущего Евразии в зависимости от внешнеполитической коньюнктуры и отношения, в первую очередь, Запада к России. К примеру, когда отношения с ЕС были в значительно лучшем состоянии, без торговых войн и с широкими газовыми перспективами, - выгоднее было строить общее пространство.

Когда же Евросоюз не пошел на исключения для «Газпрома» в газовой сфере, а наоборот начал постепенно сокращать газозависимость от России, Кремль тардиционно усилил давление на постсовесткое пространство. Тем более, что Москва довела отношения с Украиной, Молдовой и Грузией до состояния, при которых те всеми средствами пытаются выполнить условия ЕС для подписания соглашения об Ассоциации (СА) и Зоне свободной торговли (ЗСТ). На таком фоне Путин использовал Валдай для перепозиционирования и попытки укрепить пошатнувшийся геополитический авторитет Кремля.

Не представляя пример успешной экономической модели либо новых прорывных технологий России остается аппелировать к своей особой цивилизационной миссии и ценностям. Путин назвал это «возвратом России к самой себе через ломки и испытания». Российский президент акцентирует, что РФ жизненно важно обрести свою национальную идентичность, поскольку «Запад ушел в отрицание нравственных начал». То, что лидер России начал беспокоиться по поводу национальной идентичности россиян свидетельствует о том, что под воздействием меняющегося мира, Россия тоже вынуждена, пусть нехотя, но меняться. Путинское предложение меняться через синтез лучшего национального опыта и идеи вполне может оздоровить Россию, если у ее элиты наконец возникнет реальное желание обновить страну согласно вызовам 21 века. Но ответить на этот вопрос может лишь время, которое покажет, насколько Путин может контролировать ситуацию в России во время своей третьей президентской каденции. В целом, во время своей валдайской речи Путин держал себя в роли «ведущего ток-шоу», управляя дисскусией и аудиторией.

Новый формат Валдая президент Путин использовал для формирования и своего нового образа, с жесткого безкомпромиссного лидера, активно использующего давление на своих соседей, - до всеобщего евразийского интегратора. При построении новой Евразии российский лидер пообещал придерживаться принципа сохранения идентичности народов и многообразия в духе старой евразийской политической и философской доктрины. Но как в это могут поверить те же страны СНГ, получая на практике «политику принуждения к партнерству», которую Кремль практикует как минимум последние несколько лет?..

Признание Путина о возможном переизбрании в 2018 году лишь усилило впечатление о том, что российский президент не поменялся и не поменяется, не смотря ни на какие внешние и внутренние условия. «Новый» Путин на разных форумах и площадках будет всегда тем же, что и раньше, меняя лишь риторику, а не суть российской политики.

Украине, при этом, следует обращать внимание не на речи российского президента, а на возможности качественного изменения собственной экономики, политической системы, уровня жизни своих граждан. Реальный шанс на системные изменения и новые возможности на данный момент предлагается Европейским Союзом через подписание СА и ЗСТ. Если бы Россия озаботилась создать реальную интеграционную стратегию для постсоветского пространства на взаимовыгодной платформе для всех ее участников, то она бы не проводила жесткий прессинг и торговые войны со своим ближайшим союзником Беларуссией и со своим стратегическим партнером – Украиной. Пока же в планах Москвы исключительно собственное экономическое доминирование, захват новых рынков, что естественным образом не может устраивать другие страны СНГ, пытающиеся создать собственные конкуретные государства в 21 веке. Поэтому, не надо себя обманывать, Валдай – новый, Путин – тот же.