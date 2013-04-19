3 мая 2013 года решится судьба ГТС Украины: где граница компромисса интересов РФ и ЕС?

За последнее время произошло несколько важных событий, которые касаются судьбы украинской газотранспортной системы. Обе заинтересованные стороны, ЕС и Россия, демонстрируют некие изменения позиций. Проанализируем их.

20 марта 2013 года посол ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что «Киев должен конкретизировать предложение об участии Евросоюза в возможном газотранспортном консорциуме». По его словам, "газотранспортная система принадлежит Украине. Поэтому ЕС не придет с какими-то предложениями, это - украинский вопрос, Украина должна пригласить ЕС. Но никаких конкретных предложений нет".

Это заявление Томбинский сделал в Вене в кулуарах конференции «Украина - взгляд изнутри», организованной «The Economist» при поддержке фонда «Эффективное управление».

Мое внимание вызвало вот это заявление Тобминского: «речь не идет о предоставлении средств из европейского бюджета, а о гарантиях, что данный проект соответствует нормам ЕС».

Конечно, возможно, слова Томбинского были переданы не совсем точно. Я как журналист все чаще сталкиваюсь с ситуацией, когда те или иные слова европейских и украинских политиков передаются в довольно вольной интерпретации, а затем и тиражируются. Но если эти слова точны, то это высказывание в корне противоречит заявлению еврокомиссара по энергетике Гюнтера Оттингера от 23 марта 2012 года о том, что вопрос инвестирования модернизации 1-й очереди украинской ГТС уже решается и, что речь идет о сумме в 300 млн. евро на модернизацию участка Уренгой-Помары-Ужгород.

Поможет ли ЕС Украине с модернизацией ГТС?

Пока же понятно, что ЕС и Украина, как это и было сказано 25 марта 2013 года на саммите Украина-ЕС, проведут круглый стол о формате трехстороннего газотранспортного консорциума. 5 апреля 2013 года Министерство энергетики и угольной промышленности сообщило, что оно согласовало с Еврокомиссией предварительную дату: он пройдет 3 мая в Брюсселе. При этом министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что консультации с Россией по поводу проведения консорциума продолжаются. Он связал вопрос проведения круглого стола с конкретизацией формата возможного газотранспортного консорциума по управлению украинской ГТС - будет он трехсторонним (Украина-ЕС-Россия) или двусторонним (Украина-Россия), на чем настаивает российская сторона.

Отдельного внимания заслуживает позиция Польши. 9 апреля 2013 года президент этой страны Бронислав Коморовский заявил, что «Польша не будет участвовать в газовых проектах РФ в ущерб Украине». Так он прокомментировал ситуацию с подписанием 5 апреля 2013 года в Санкт-Петербурге меморандума между «Газпромом» и EuRoPol Gaz относительно намерений строительства газопровода Ямал-Европа-2 из Беларуси через Польшу в Словакию в обход территории Украины. В тот же день время премьер Польши Доналд Туск сказал, что не исключает возможности наказания лиц, причастных к подписанию меморандума. Он поручил министру внутренних дел Бартломию Сенкевичу подготовить отчет, в котором выяснить, чем мотивировано отсутствие у него информации о подписании документа.

Россия усиливает давление, чтоб принудить Украину к неизбежному

Россия, в свою очередь, демонстрирует ужесточение позиции.

21 марта 2013 года премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Россия будет участвовать в газовом консорциуме с Украиной, только если Киев выйдет из нескольких международных энергетических договоров». Медведев уточнил, что этот «альянс между Россией и Украиной в этом случае может быть только при условии выхода Украины из целого ряда соответствующих институтов, включая договор о присоединении к Энергетическому сообществу, если, еще раз подчеркиваю, это Украине интересно».

6 апреля 2013 года посол РФ в Украине Михаил Зурабов высказался по поводу блокирования работы Верховной Рады. По его словам, в связи с этим снизилась интенсивность украинско-российских переговоров по созданию консорциума по управлению украинской ГТС: «Украина должна внести изменения в пять законов, а также внести некоторые коррективы в свои международные обязательства". Как понятно со слов Медведева по поводу участия в газовом консорциуме с Украиной, под «международными обязательствами» речь и идет о выходе Украины из договора о присоединении к Энергетическому сообществу (ЭС).

При этом 12 апреля 2013 года российский политолог, курирующий украинское направление в Институте стран СНГ, Владимир Жарихин, заявил в интервью «Главкому»: «Россия хочет диверсифицировать и демонополизировать транспортировку газа. И Россия вовсе не собирается полностью закрывать украинское направление – если она это сделает, то получит вместо транзитного монополиста в лице Украины монополистов в лице Германии и Болгарии».

Германия является надежным энергетическим союзником России.

В Болгарии тяжелейшая экономическая ситуация. Она заинтересована в дешевом российском газе. В феврале 2013 года правительство этой страны ушло в отставку после массовых манифестаций, связанных с поднятием цен на электроэнергию: по сравнению с 2012 годом тарифы выросли в два раза; для некоторых болгарских пенсионеров сумма счетов превысила размер их пенсии.

12 марта 2013 года было назначено новое, так называемое временное правительство Болгарии, которое будет находиться у власти до проведения досрочных выборов. Его возглавил бывший дипломат Марин Райков. Новое правительство выберут в мае и после этого можно будет с определенной степенью точности прогнозировать энергетическую политику этой страны.

Что у нас, в Украине?

Согласно последним данным, состоянием на 11 марта 2013 года, Украина в январе-марте 2013 году сократила транзит российского газа на 17,2%. При этом транзит природного газа по территории Украины в страны Европы и СНГ в 2012 году сократился на 19,1% (на 19 млрд 936,43 млн куб. м) по сравнению с 2011 годом – до 84 млрд. 261,24 млн. куб. м.

Кроме этого, можно уверенно спрогнозировать вполне реальные экономические потери Украины не только в результате эксплуатации «Северного потока», но еще больше после того, как заработает «Южный поток».

18 апреля 2013 года на круглом столе в Институте Горшенина сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич спрогнозировал: введение в эксплуатацию "Южного потока" с предполагаемой мощностью 63 млрд. кубометров газа станет жестким ударом по украинской газотранспортной системе и приведет к существенному сокращению транзита. По его словам, падение объемов транзита произойдет до 50% нынешнего, и, соответственно, к уменьшению поступлений от транзита в государственный бюджет Украины с текущих 3 млрд. долларов до 1,5 млрд. долларов.

Что при этом важно понимать?

Есть определенный предел рентабельности украинской ГТС, который составляет транзит 60 млрд. куб. м. Ниже этого предела ее эксплуатация не имеет смысла.

Выход Украины из ЭС будет означать сворачивание успешной программы диверсификации поставок газа

При этом участие Украины в ЭС важно для нашей страны. Ведь рынок газа в Европе постепенно становится рынком покупателя. Уже сейчас наша страна покупает газ в Европе.

Россия жестко отстаивает свои национальные интересы. Ее желание вполне артикулировано: консорциум на двоих и выход Украины из ЭС.

Конечно же, такие требования похожи на ультиматум. Но Россия контролирует газ, ресурс, а поэтому может себе позволить такой тон.

Если Украина выйдет из ЭС, то тогда газотранспортный консорциум возможен только в двустороннем формате - Украина и Россия.

Поэтому факт участия Украины в ЭС способен гарантировать, что ЕС не только будет наблюдать за созданием газотранспортного консорциума, но и станет участником этого процесса. Участие же Украины в ЭС позволяет нашей стране рассчитывать на трехсторонний формат консорциума, либо другое участие ЕС в нем.

Польша заняла откровенно проукраинскую позицию.

Позиция ЕС при этом – откровенно выжидательная. Можем ли мы предположить, что 3 мая 2013 года ситуация изменится? И что ЕС проявит активную позицию по переговорам Украины и России? И на то, что если руководители Европейской Комиссии, тот же еврокомиссар Гюнтер Оттингер заявляли, что Европейский Союз поможет Украине в модернизации газотранспортной системы, то так оно и будет?

Вячеслав Пиховшек