Маршрутные автобусы оборудуют GPS-навигаторами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник Управления морехозяйственного комплекса, транспорта и связи Одесской облгосадминистрации Александр Илько.

«В тестовом режиме система GPS-навигации уже применяется на маршруте «Одесса-Ильичевск», - уточнил А.Илько. – С ее помощью диспетчеры одного из автопредприятий, входящих в Ассоциацию одесских перевозчиков, имеют реальную возможность контролировать местонахождение задействованных в проекте четырех автобусов, их скоростной режим и регулярность выполнения рейсов».

С учетом итогов реализации этого проекта, который финансируется самим автоперевозчиком, уточнил он, «в дальнейшем облгосадминистрация предложит всем перевозчикам, которые обслуживают пассажирские маршруты региона, оснастить системой GPS-навигации диспетчерские и подконтрольный общественный транспорт».

При обосновании заключения договоров на обслуживание того или иного автобусного маршрута облуправлением будет внесен пункт об оснащении транспортных средств GPS-навигаторами. «Если автопредприятие внедрит GPS-навигацию, будем заключать с ним договор на пассажирские перевозки на 5 лет, - акцентировал начальник облуправления, - а с теми, кто будет игнорировать систему постоянного контроля за перевозчиками – не более чем на 3 года».

По мнению специалистов Управления морехозяйственного комплекса, транспорта и связи, внедрение в практику контроля пассажирских перевозок с помощью GPS-навигации также будет способствовать искоренению фактов нелегальных перевозок пассажиров.