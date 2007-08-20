Теория неприкосновенности: 1 к 450

С чего это вдруг у потенциальных народных избранников возникла мысль о необходимости снять не только свою депутатскую неприкосновенность, но и неприкосновенность с чиновников, в первую очередь, с Президента?

По Конституции, в Украине Президент пользуется правом неприкосновенности. Я считаю это вполне логичным хотя бы потому, что Президент (не Ющенко, а Президент как институт власти) у нас фактически единственная фигура, которую избиратель избирает прямым голосованием. Избиратель за время политической деятельности претендента на этот пост или за время избирательной кампании получает возможность узнать – кому он отдает свой голос, а значит, и неприкосновенность. И наоборот – какого кандидата в Президенты к этой неприкосновенности и подпускать нельзя.

Что касается депутатской неприкосновенности, то ее еще как-то можно было понять при мажоритарной системе. Однако после перехода на голосование по партийным спискам депутатская неприкосновенность стала выглядеть этаким атавизмом.

При попытке объять внутренним взором Верховную Раду так и хочется воскликнуть: “Вас много, а мы (то бишь народ) – одни”. Целых 450 народных депутатов одним взмахом бюллетеня получают от своих избирателей неприкосновенность! При нынешнем кулуарном, непрозрачном формировании избирательных списков, я как избиратель, естественно, против предоставления массовой неприкосновенности неизвестно кому. Ведь посмотрите, в лучшем случае первая десятка да еще штук пять разбросанных по списку фамилий что-то говорят избирателю об их претенденте. Все остальные – темные лошадки, чье прошлое и настоящее скрыто в лучшем случае за формулировкой “временно не работает”, а теперь еще и за формулировкой “народный депутат пятого созыва”. Причем это касается списков практически всех партий. Получается, при предоставлении неприкосновенности депутатам риск раздать ее не тем людям в 450 раз выше, чем при предоставлении ее Президенту. И цена ошибки, соответственно, умножается на 450.

Избирательный пиар оранжевых, как и Президента Ющенко о снятии депутатской неприкосновенности считаю вполне оправданным, хотя, конечно, популистским душком попахивает…

Но вот вдруг представители коалиции тоже озаботились необходимостью лишить себя неприкосновенности, но не просто так, а вкупе с Президентом. И «регионал» Борис Колесников всерьез заявил: «Опасность того, что правоохранительные органы в случае отмены депутатской неприкосновенности могут использовать находящиеся в их руках инструменты и карательные методы против парламентариев, – существует. Но тогда само общество должно встать на защиту своих представителей в Верховной Раде». Знаково звучит от человека, который два года назад несколько месяцев провел в СИЗО. Но, как говорится, что у кого болит…

Коммунист Адам Мартынюк тоже напомнил: «Мы давно выступаем за отмену неприкосновенности для народных депутатов, Президента, судей и других категорий власть предержащих, как это и должно быть в цивилизованном правовом обществе. Перед законом все должны быть равноправными». Интересен итоговый тезис первого вице-спикера. Это в каких же разъясненияк к законодательству он прочитал, что неприкосновенность ставит депутата НАД законом, делает его РАВНЕЕ сограждан по отношению к правосудию?

А премьер-министр Виктор Янукович в запале предложил вообще единодушно проголосовать «за снятие неприкосновенности всех должностных лиц, в том числе Президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов и судей ”. Обратите внимание, премьер предлагает лишить неприкосновенность не только Президента, народных депутатов и судей, но и премьер-министра и членов правительства. Как говорится, одно из двух – либо кто-то снова решил подшутить над бедным Виктором Федоровичем и подсунул ему писульку с таким текстом, либо у нас в государстве существуют какие-то параллельные конституции, законы, нормы которых несколько не соответствуют официальным.

Давайте обратимся к Конституции. В соответствии с Основным Законом, неприкосновенность распространяется на довольно ограниченный круг лиц: народных депутатов (статья 80 Конституции), Президента Украины на время исполнения полномочий (ст. 105), судей (ст. 126), а также судей Конституционного Суда (ст.149).

Извините, Виктор Федорович, но несмотря на Вашу готовность к самопожертвованию, я не нашла в Конституции никакого упоминания о том, что на премьер-министра или на членов правительства распространяется неприкосновенность. Кстати, такой нормы нет даже в вашем скандальном законе о Кабинете министров.

Чем закончится попытка разделить чашу отказа от неприкосновенности с Президентом на этот раз – судить сложно. Возможно, такое встречное предложение «регионалов» – так, избирательная пыль, которую нельзя не пустить в глаза собственному электорату. А заодно и выбить из актива конкурентов их основной лозунг. А возможно, впоследствии неснятие неприкосновенности с Президента станет причиной отказа коалициянтов голосовать за снятие также и депутатской неприкосновенности (не забываем, для того, чтобы ликвидировать и депутатскую, и президентскую неприкосновенность, необходимо внести изменения в Конституцию, а это 300 голосов конституционного большинства). Такой себе юношеский максимализм – или все, или ничего.

Я как избиратель ничего не имею против ограниченной неприкосновенности и Президента, и депутатов. Ведь вводилась она исключительно для того, чтобы защитить настоящих “слуг народа”, которые реально защищают интересы своих избирателей (а не кланов и не свои собственные бизнес-интересы) от возможного произвола власти.

Как компромиссный вариант предлагаю – таки оставить неприкосновенность как депутатам, так и Президенту. Но только при условии, что количество «голов» в парламенте будет резко сокращено – человек эдак до 150. Кстати, численное сокращение частично решит и вопрос о сокращении затрат на оплату депутатских льгот.

Татьяна Майко