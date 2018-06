Национальная идея не имеет с политикой ничего общего

Вчера во Львове, в прекрасном, классическом зале оперного театра завершил свои гастроли в Украине джазовый оркестр (биг-бэнд) Глена Миллера – пять саксофонов, четыре трубы, четыре тромбона, контрабас, ударные и фортепьяно. Был почти аншлаг. Билеты стоили (точнее, можно было купить) от 250 гривен «под потолком» и 850 гривен в партере.

Конечно, оркестр на сцене ни к Гленну Миллеру, ни к США не имеет никакого отношения. Заурядный клон, «двойник», который, правда, имеет право на знаменитый бренд. Обычный салонный оркестр пятизвездочного приморского отеля. Музыканты самые средние. Видимо, собраны из местных (голландских? немецких?) – ведь сам маэстро, пианист Виль Сальден имеет отношение к Стране Тюльпанов. Единственная солистка-вокалистка – Эллен Блик вполне бы сгодилась для самодеятельного украинского хора, а не для исполнения классики американского джаза.

Но народ пошел, платил, слушал. А все эти «милые, европейские надувательства» украинского непросвещенного обывателя были прощены дивными и потрясающими мелодиями всемирно известных композиций Moonlight Serenade, In the Mood, Tuxedo Junction, Chattanooga Choo Choo и I`ve Got a Gal in Kalamazoo, которые написаны музыкальными гениями Америки.

Это музыкальная классика и не нуждается в признании или оценке. Поэтому была обречена на успех, на bravissimo! К слову, встреча со львовскими ценителями джаза – это был девятый концерт оркестра в Украине.

Почему народ повалил на «Гленна Миллера» из Голландии? Потому, что оркестров такого состава, уровня, стиля в нашей стране попросту нет. Ни в телевизоре, ни на дисках прилавков музыкальных магазинов. Ну, может быть, за исключением местечковых, полулегальных, созданных сумасшедшими, подпольными гениями, «маэстрами», прозябающими в неизвестности, в непубличности, в нищете.

Ну, нет, значит не надо. Не скажите! Например, в России биг-бэнд Игоря Бутмана (коллектив не государственный, а держится на плаву талантами саксофониста Бутмана) составит конкуренцию любому американскому оркестру. А помнит ли читатель, любителя американского джаза – мафиози, блестяще сыгранного Евгением Евстигнеевым в кинофильме Шахназарова «Мы из джаза»?

Это к тому, что музыкальные предпочтения, симпатии в Украине целиком (и это, к сожалению, закономерно) определяются ни какими-то там культурными мейнстримами или светочами-композиторами, владельцами или музыкальными менеджерами «могущественных украинских ТВ», а личными вкусами политиков власти и «денежными мешками».

То есть профи-музыканты на обочине, в маргинальных канавах, а полуприродные существа со своей нечеловеческой политикой руководят эстетическими вкусами украинского обывателя, нашими с вами.

И правда! Сидеть на «Донбасс-арене» с бутылкой пива – это вам не слушать музыку в рафинированном концертном зале американцев Дюка Эллингтона, Луи Армстронга, Бенни Гудмена, Гленна Миллера, одессита Леонида Утесова, музыканта мира Олега Лундстрема, советского джазмена Георгия Гараняна.

Короче, «дурные футбольные народные страсти» победили. Вот если бы (давайте помечтаем) Ринат Леонидович Ахметов учился в детстве музыке, любил музыкантов, а не футболистов, то в Донецке, может быть, и был большой биг-бенд. А так все смотрим футбол! Это наша национальная идея!

Почему-то вспомнил статью большевистского наркома просвещения Анатолия Луначарского «Гармонь на службе революции». Великий был PR-щик ленинский нарком! В 20-х годах прошлого века народу нужна была примитивная гармонь-двухрядка. Сегодня, когда респектабельная музыка загнана под плинтус и демократическая Украина целиком определяется эмоциями футбольных полей, стране нужна хорошая музыка.

А так, «пипл хавает», остальные будут довольствоваться музыкальной папсой футбольных полей и голубых экранов Х-факторов и конкурсов для Евровидения.

Ну, а где же тысячи профессиональных профессоров и доцентов от музыки? Музыкальных критиков, ректоров всяких там консерваторий-академий, где готовят будущих безработных саксофонистов, трубачей, тромбонистов? Где суперпрофессионал, певец всех времен и народов Михаил Михайлович Поплавский? Почему они молчат? Точнее, даже не молчат, а варятся в соку собственной камерности, комнатности, рассуждая об архетипах украинскости, народности и духовности в творчестве Николая Лысенко и Соломии Крушельницкой.

Недавно прочитал книгу Марселя Бриона «Повседневная жизнь Вены во времена Моцарта и Шуберта». Она открывается удивительным эпиграфом: «Глубину следует прятать. - Где? - На поверхности».

Это к тому, что как всех нас достала политика и политики. Музыкальная Мекка – Вена, времен Франца Иосифа, - начиная от императора и заканчивая последним нищим, слушала музыку и пела арии, попивая кофе с булочками. Венцы были гурманами музыки и не торчали по шесть часов у телеящика, слушая бесконечно глупые диалоги «большой политики» и «свободы слова».

Страстью, жизненной необходимостью жителей Вены была музыка. Она давала им пишу для ума, страстей, была тем, что делает из толпы народ, нацию. Венцам была по барабану война в России или в Китае, но взял ли «до» третьей октавы солист императорского театра, обсуждал весь город.

Так вот. Когда в Украине политические говорящие головы исчезнут из информационной жизни, культуры бытия и духа, а на улицы, в концертные залы придут оркестры, свои украинские биг-бэнды, нашей стране и людям, которые живут в Неньке, будет завидовать весь остальной мир.

Виктор Тимошенко