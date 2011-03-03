Чем общение с народом в Украине отличается от общения с народом в России

В минувшую пятницу президент Украины Виктор Янукович общался со страной. Идею общения с народом на постсоветском пространстве запустил российский нацлидер Владимир Путин. Идея в принципе неплохая, и исполнение ее в российском варианте было весьма недурственным. PR-щики и специалисты в вопросах коммуникации утверждали, что тогдашний российский президент в жанре произвольного общения с народом и журналистами побил все рекорды. Оба украинских тяжеловеса – и Тимошенко, и Янукович –попытались перенять медийный опыт, но для второго он оказался неудачным.

Во-первых, в отличие от Януковича, Путин и его PR-службы никогда не путались в жанрах. Если вы обыватель, то, пожалуйста, вам прямая линия с Владимиром Путиным в конце каждого года. Там вам будет и короткое подведение итогов года, включения с разных концов «необъятной родины», показ «героев капиталистического труда», «раздача подарков детям и взрослым», «обещания наказать нерадивых чиновников, повысить пенсии» и т.д.

Если вы интеллектуал с большими запросами, то следите за большой ежегодной пресс-конференцией в начале года. Туда пускают и реальных зарубежных журналистов, которые могут ставить острые вопросы. Правда, без права уточнения или дополнительных вопросов. Но все равно впечатление спонтанного общения создавалось.

Ну и для самых взыскательных было общение Путина с ведущими иностранными специалистами по России из университетов и центров мира – от Гарварда до Токио, так называемый Валдайский клуб, каждую осень. И там российские лидеры демонстрировали непринужденную способность к «глубокому вдумчивому политическому анализу». Без дискуссий, правда, без «глупостей».

Пиарщики украинского президента спутали жанры… Не знаю, как чувствовали себя журналисты в студии, когда им пришлось выслушивать челобитные и благодарственные звонки из регионов, но даже симпатиков Януковича не покидало ощущение плохо спланированного фарса. Хоть бы поучились на опыте Тимошенко. Она в свое время накануне выборов пригласила журналистов на пресс-конференцию, но те не смогли задать свои вопросы и вынуждены были наблюдать включения из разных регионов страны да выслушивать слова благодарности от больших и маленьких украинцев.

Человеческое общение – материя тонкая. Тут принцип – чем больше, тем лучше – не работает. Если бы пресс-службы украинских и российских лидеров поделились опытом, то в Киеве бы знали, что недавно иностранные политологи пожаловались организаторам Валдайского клуба, что «присутствие журналистов мешает их нормальному общению с российскими лидерами». Но, видимо, не поинтересовались...

У Путина, несмотря на все недостатки, получается даже сейчас делать четырехчасовое общение с народом достаточно интересной передачей. Понятно, что тут помогает и раздача подарков, и новые более радикальные приемы, например, прямые наезды на Немцовых и Рыжковых, которые «распродали всю Россию», а также на либеральную интеллигенцию с их бороденками, врагов России и так далее. Однако лишь на этом Путин далеко бы не уехал. Среди его достоинств – умение убежать собеседника в серьезности своих намерений. Напомню, что даже сейчас Путин позволяет задавать ему острые вопросы. Не суперострые и без ответных реплик, комментариев и уточнений, что в общем-то превращает сам острый вопрос в манипуляцию. Но, тем не менее, общее впечатление таково, что этот человек верит в то, что говорит. Профессиональный журналист понимает, что Путину нечего сказать про Ходорковского, кроме обычного пропагандистского штампа, но обывателю кажется, что он не уходит от ответа. И это выглядит убедительно, даже если его мысль противоречит тому, что Путин говорил полгода назад. Общалась с одним неглупым россиянином, который искренне верил, что отмена выборов губернаторов в Сибири поможет России справится с терроризмом на Кавказе. Понятно, что не помогло, но люди искренне верили.

На этом фоне украинское «общение» с округлыми вопросами выглядело наивно. А ответы президента выглядели просто скучно.

Не говорю уже о том, что очень долго.

Как-то не вяжутся его слова с действиями. Ну кто поверил, что президент не может давать указаний своей охране? Это никак не вяжется с всем, что творится в стране в направлении концентрации власти в одних руках. Не верится, что президент в один день может заставить одного из губернаторов «метнуться кабанчиком», а на другой – жалуется, что ему ставит палки в колеса бюрократия. Да, воистину лидерам могут простить ошибки и глупости, но им никогда не простят невыразительности и серости.

Маша Мищенко