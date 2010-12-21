Госбюджет-2011: «год образования и информационного общества»

Проект главной сметы страны был принят в первом чтении рекордно быстро – без традиционной потасовки и ритуальных торгов. Вместе с не менее рекордным количеством несоответствий и просчетов, на фоне которых добрые намерения Кабмина приобрели откровенно гротескный вид. Вроде снижения финансирования образования и науки на 1,5 млрд. гривен в 2011 году, официально объявленном «годом образования и информационного общества»

«И нести тяжело, и выбросить жаль…» В действительности, толкотня вокруг раздела бюджетного пирога на «справедливые» доли началась не вчера. Так же не вчера определилась и тенденция недофинансирования потребностей «сеятелей доброго и вечного». По крайней мере в нашем государстве образование за годы независимости получило статус груза – который нести тяжело и выбросить жаль. Невзирая на немереный инновационный потенциал, который должен был бы предоставить власти повод увидеть в конце концов в образовании ускоритель, движитель и катализатор экономического продвижения. Так же в луже кое-кто видит звезды, а кто-то – исключительно грязь.

Не стала исключением и расходная часть проекта Госбюджета-2011. Она привычно продемонстрировала учителю и научному работнику место науки и образования среди правительственных приоритетов, предлагая на фоне традиционного уменьшения образовательных расходов увеличить финансирование потребностей силовых ведомств. Больше всего в абсолютных цифрах должно выиграть МВД – его расходы запланировано увеличить на 1,7 млрд. гривен, а в пропорциях к прошлому году – прокуратура: с 1,2 до 2,2 миллиардов гривен.

В итоге расходы на потребности образования спланированы на уровне 6% ВВП – против соответствующих 12% в ФРГ и 15% в США.

Другими словами, настолько привычно посчитано – что и внимания не стоит. Если бы не несколько «но». Если бы не прямое требование статьи 61 Закона Украины «Об образовании» относительно обеспечения государством ассигнований на образование в объеме, не меньше 10% национального дохода. И если бы не вполне адекватное решение власти относительно провозглашения 2011 года – годом «образования и информационного общества».

В пределах четверти бюджета Йельского университета

Очевидно, учитывая исключительную роль науки и образования в перестройке нашей национальной безопасности власть с гордостью отрапортовала на заседании парламентского Комитета по вопросам науки образования о росте расходов на науку по сравнению с предыдущим годом на 3% – до 4,8 млрд. гривен.

Пришлось посчитать: 3,85 млрд. – за счет бюджета, 0,9 млрд. – за счет собственных поступлений. «Минус» ожидаемый рост цен на 9%. Не очень и похоже на увеличение. Но еще больше сомнений прибавились, когда мысленно конвертировала эти средства в традиционные для сравнения «условные единицы». $600 млн. – четверть бюджета Йельского университета. На этом же фоне вспомнилось, как на том же заседании профильного комитета представитель Аграрной академии жаловался на то, что не может найти 48 млн. грн. на выплату заработной платы, которая в среднем составляет 1980 грн. на преподавателя.

При этом по ряду принципиальных направлений наука даже формально недополучит по сравнению с прошлым годом. К примеру, по статье «финансовая поддержка развития инфраструктуры научно-технической, инновационной деятельности и информатизации» наука будет иметь в 2011 году на 1,5 млн. меньше чем в прошлом году, а на «финансовую поддержку научных объектов, которые составляют национальное достояние», – на 0, 43 млн. гривен.

«Не кочегары мы, не плотники...» Впрочем, наиболее остро год «образования и информационного общества», судя по всему, прочувствует профессионально-техническое образование. Кабмин с легкостью «вычеркнул» из проекта Госбюджета около 3 млрд. гривен по сравнению с прошлым годом на потребности профессионального обучения украинской молодежи.

Дисбаланс возник в связи с намерением Дмитрия Табачника перевести груз финансирования ПТУ на местные бюджеты. Именно так растолковал министр призыв Президента страны к «модернизации системы профессионально-технического образования, дистанционного образования, системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников». Но в Раде с «модернизационными» планами случился конфуз – очередную «компетентную реформу» от «профессионального» администратора не поддержали даже депутаты от Партии Регионов.

А в итоге правительство поставило педагогов и парламентариев перед фактом: хотя закон и не принят – все равно профобразование будут финансировать местные общины. Даже если проблему и «разрулят» на уровне межбюджетных трансфертов, как отныне уверяет Минфин, тяжело ожидать от вечно дырявых и крайне политизированных местных бюджетов обещанной главой государства «модернизации» отрасли. Хотя бы выжить…

В этой связи вспомнилось еще и одно из недавних «открытий» премьера, который призывал безотлагательно что-то делать в сфере образования. «У нас с вами выпускников школ 450 тыс., а количество мест во ВНЗ – 560 тыс. Мы что, и дальше будем так жить? Или нет?», – поинтересовался руководитель правительства у чиновников, которые собрались по случаю Дня местного самоуправления. И при этом отметил, что в Украине до сих пор не хватает, в частности, сварщиков, строителей и бетонщиков.

А может, нам, Николай Янович, вообще не готовить этих бетонщиков, слесарей и сборщиков? Представляете, сколько средств это позволит сэкономить для более важных и стратегических потребностей?

Сельские школы, клубы, ФАПы .. – кто дальше?

Не менее парадоксальной мерой по подготовке страны к году «образования и информационного общества» можно считать проект одного из правительственных распоряжений, вынесенных полторы недели назад на рассмотрение правительственного комитета. Едва ли не подпольно – без предварительного общественного и экспертного обсуждения. Под грифом «для служебного пользования». Утечка информации произошла благодаря профсоюзам, которые были приглашены на заседание комитета.

Если верить приведенной ими информации, речь идет о масштабных нарушениях прав педагогов, учеников, студентов и остальных граждан. Ведь проектом «Плана меро по подготовке и внесению изменений в некоторые нормативно-правовые акты относительно усовершенствования предоставления бюджетными учреждениями качественных услуг, гарантированных государством» предусмотрена подготовка таких изменений в нормативные акты (законы, постановления, приказы и т.д.), которые позволят «оптимизировать» (читай: «сэкономить») расходы на содержание учреждений образования, здравоохранения и культуры.

В частности, это угрожает закрытием сельских библиотек, клубов, фельдшерско-акушерских пунктов, ликвидацией питания за госсредства детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, увеличением нормы наполняемости классов школ и групп дошкольных и внешкольных учреждений, увеличением нагрузки и снижением зарплаты учителей, повышением нормативов количества студентов на одного преподавателя и тому подобное.

«Первым делом самолеты…»

На этом фоне привлекает внимание масштабное сокращение расходов по просветительским статьям, которые привычно финансируются из родительских бумажников. К примеру, на выпуск учебников в первом чтении утверждено выделить 80 млн. гривен – при потребности в 188 млн. Не нужно долго сушить голову над вопросом, кто будет платить в следующем году остальные 110 миллионов? Хотя самую большую головную боль в «год образования» все же получат родители учеников сельских школ – им еще «кровь из носа» придется найти четверть миллиарда гривен на приобретение 2 тыс. автобусов к тем 50 млн. грн., что теперь предусмотрены в бюджете.

Не легче и педагогам – их требования относительно распространения 20% надбавки на всех педагогических работников и согласований нынешней тарифной сетки с требованиями минимальной заработной платы проект Госбюджета вполне ожидаемо проигнорировал.

Сложно предположить, из каких источников и кто будет компенсировать уменьшение вдвое расходов на «меры относительно модернизации общего среднего образования» – с 140 до 63 млн. грн. Так же неизвестно, кто будет финансировать (и будет ли финансировать вообще) открытие новых ставок в дошкольных учреждениях в связи с внедрением «принудительного» обучения 5-леток в детсадах.

Еще в октябре 2009 года в новом штатном расписании было предусмотрено внедрение с 1 сентября 2011 года (во всех государственных дошкольных учреждениях) должностей медсестры по диетическому питанию, руководителя кружка (секции, студии, других форм работы кружка), практического психолога и социального педагога. А год спустя – новыми штатными нормативами дошкольных учреждений – еще и позволили «в случае производственной необходимости» вводить дополнительные (!) должности. Радоваться бы педагогам и радоваться, если бы не одно «но» – совсем забыли в проекте Госбюджета об этих новациях.

На заседании профильного комитета эта проблема оставила безразличными даже авторов нововведения во главе Максимом Луцким – бывшим проректором Национального авиационного университета. Председатель вообще заметно возбудился лишь при рассмотрении вопроса о необходимости дополнительного финансирования потребностей Летной академии на приобретение «современных учебных воздушных судов» на сумму в 73 млн. гривен, с которой большинство членов профильного комитета не менее дружно согласились. По статье КПКВ 2201240 «Методическое обеспечение деятельности учебных заведений».

Похоже, парламентарии справедливо рассудили, что родители не осилят складчины на покупку самолетов – хоть бы на учебники и автобусы насобирать…

Отдельной строкой.

Финансирование потребностей высших учебных заведений отдельной строкой всегда содержало довольно большую интригу. В этом году их пять: НТУ «Киевский политехнический институт» (686 млн. грн.), КНУ им. Тараса Шевченко (789 млн. грн.) Национальный авиационный университет (500,7 млн. грн.), Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого (218 млн. грн.) и Национальный университет «Острожская Академия» (38,1 млн. грн.).

В действительности, с логикой целевого финансирования некоторых учебных заведений можно согласиться. Особенно в связи с курсом главы государства на «попадание» лучших из них в мировые университетские рейтинги. По крайней мере первые из названных выше вузов – КПИ и КНУ – возглавляют Украинский рейтинг вузов КОМПАС 2010. А вот что делают в том списке НАУ господина Луцкого и Академия имени Я. Мудрого, которые делят в национальном университетском рейтинге седьмое место вместе с еще десятью другими вузами?

При этом Киево-Могилянская академия, которая в этом году показала третий результат в рейтинге, может надеяться разве что на сохранение прошлогоднего объема госзаказа. С учетом раздражения, которое вызывает у Дмитрия Табачника независимость ректора Могилянки, а также ее успехов в реализации международных проектов.

Не случайно в проекте Госбюджета расходы на «международные проекты ВУЗов и научных учреждений» уменьшены на 91% (с 40 млн. до 3,6 млн.). Но в то же время предусмотрено потратить 44 млн. гривен о новой статье: «обучение и стажировка за рубежом».

Секрет подобной пертурбации прост – если «проектными» средства привычно распоряжались вузы и в первую очередь те, которые имеют опыт международного сотрудничества, то новую статью отныне будет контролировать руководитель Минобразования примерно по таким же критериям, по которым «отдельно» будут финансировать ВУЗы из Госбюджета.

И в заключение

В действительности больше всего наука и образование теряют не в связи с их недофинансированием, а благодаря некоторым особенностям нашей практики их распределения. Именно на этом уровне и начинаются чудеса.

Средства теряются на уровне администрирования, разворовывания, проедания или даже инфляционных прыжков. А дальше образование начинает побираться, выпрашивая деньги у управленцев и родителей. Тут напрашиваются простые и очевидные вопросы: почему до сих пор такое продолжается и кто больше всего выигрывает от такой системы? И не менее простой ответ: чиновник. И в самом деле – зачем ему рыночные и прозрачные механизмы финансирования учебных заведений, если практика административного раздела средств делает его всевластным?

Леся Оробец , специально для УНИАН